Wettmershagen soll in Richtung Nordwesten wachsen

Samtgemeinde Isenbüttel

Am nordwestlichen Ortsrand von Wettmerhagen soll Bauland für insgesamt drei Mehrfamilienhäuser entstehen. Dafür müsste die Samtgemeinde Isenbüttel den Flächennutzungsplan ändern. Bauamtsleiter André Fröhling gab im jüngsten Bauausschuss zu bedenken, dass das Gebiet in eine mögliche Trasse für eine Ortsumgehung hineinragt. Zudem hätten die Mitgliedsgemeinden die Baulandentwicklung der Samtgemeinde übertragen. Die Gemeinde Calberlah weiche davon nun „zum wiederholten Mal“ ab, indem sie einem Privatmann die Aufgabe übertrage.

Davon abgesehen, sei die Fläche nicht Teil des Konzeptes zur Baulandentwicklung. Auch liege sie nicht innerorts, sondern im Außenbereich. Allerdings sei die fragliche Fläche so klein, dass sie durch die Samtgemeinde nicht kostendeckend entwickelt werden könnte. Und die Trasse für die Umgehungsstraße lasse sich sicherlich verschieben, sagte Fröhling.

Nur die Samtgemeinde entwickelt Bauland

Uwe Kunkel (SPD) wischte Sorgen wegen der Trasse beiseite: „Bund und Land haben eh beschlossen, dass keine Umgehungsstraßen mehr gebaut werden.“ Edmond Worgul (Die Linke) verwies dagegen auf den „klaren Beschluss“, dass Bauland nur die Samtgemeinde entwickelt. Man dürfe diese Aufgabe nicht scheibchenweise anderen überlassen, wolle man Bauland doch mit Weitsicht ausweisen. Der Antrag sei abzulehnen, meinte er.

Bürgervertreter Eberhard Müller wiederum fand, dass man „froh sein kann, wenn Wohnbebauung geschaffen wird.“ Zugleich sollte man aber dafür sorgen, dass die Straßentrasse erhalten bleibt. Auf Antrag von Annegret Langbein (CDU) und Detlef Lehner (SPD) empfahl man mehrheitlich, den F-Plan zu ändern. Der Investor soll die Kosten dafür übernehmen – und zwar einschließlich der Verschiebung der möglichen Umgehungsstraßentrasse.

Flächennutzungsplan ermöglicht das Wohnprojekt GeNiAl

Keinen Diskussionsbedarf sah der Ausschuss beim Feststellungsbeschluss für die Änderung des Flächennutzungsplanes am Isenbütteler Allerkamp. Dort soll ein gemeinschaftliches Wohnprojekt ermöglicht werden – das generationenübergreifende Wohnprojekt GeNiAl und die Diakoniestation. Man schaffe mit der Planänderung die Voraussetzung für das erforderliche Bebauungsplanverfahren der Gemeinde Isenbüttel, sagte Fröhling.

Auf dem Allerbütteler Friedhof haben Unbekannte Fallrohre und Regenrinnen entwendet. Die Arbeiten zur Erweiterung seien derweil fast abgeschlossen, berichtete Bauamtsleiter André Fröhling. Es seien neue Grabflächen sowie sechs Anlagen für Baumurnengräber geschaffen und mit einer Hecke umrahmt worden. Den geplanten neuen Glockenturm auf dem Friedhof möchte die Samtgemeinde möglichst noch 2021 errichten und in Betrieb nehmen. „Er wird genauso aussehen wie der Turm in Vollbüttel“, sagte er.

Schriftliche Begründung des Urteils liegt noch nicht vor

Die Frist für die Revision läuft noch: Am Baugebiet Heidkamp wird vorerst noch nicht gebaut. Quelle: Ron Niebuhr

Beim Baugebiet Heidkamp in Wasbüttel hat das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg die von einem Wasbütteler eingereichte Normenkontrollklage in mündlicher Verhandlung zwar zu Gunsten der Samtgemeinde entschieden. „Aber das schriftliche Urteil nebst Begründung steht noch aus“, erklärte Fröhling. Es sei vom Gericht für Mitte Mai in Aussicht gestellt worden. Liege es vor, beginne die Frist zur Revision. Sei die Frist verstrichen, werde das Urteil rechtskräftig. Vorher nehme man die Bautätigkeit nicht wieder auf, denn „wir wollen nicht noch einmal Schiffbruch erleiden“, sagte der Bauamtsleiter.

Von Ron Niebuhr