Wettmershagen: Radfahrer (28) bei Unfall verletzt, Polizei sucht Zeugen

Wettmershagen

Ein 28-jähriger Rennradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 28. Januar, auf der Fallerslebener Straße in Wettmershagen verletzt, der Verursacher fuhr einfach weiter. Der Radfahrer war gegen 16.30 Uhr in Richtung Sülfeld unterwegs. Ein Auto überholte ihn erst und bremste anschließend stark ab, wie die Polizei berichtet. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich. Statt zu halten, entfernte sich das Auto jedoch zügig auf der Landesstraße 321 in östliche Richtung.

Mögliche Zeugen des Unfalls, die Hinweise zu dem Auto oder der Fahrerin beziehungsweise dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Meine in Verbindung zu setzen unter Tel. (0 53 04) 91 230.

