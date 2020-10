Isenbüttel

Die Aktion „ Weihnachten im Schuhkarton“ läuft – auch in der Samtgemeinde Isenbüttel werden wieder Schuhkartons mit hübschem Weihnachtspapier beklebt und liebevoll mit Dingen gefüllt, über die Kinder sich freuen können. „Jetzt erst recht“ sagen die Initiatoren angesichts der Corona-Pandemie, „jetzt wollen wir erst recht Freude und Hoffnung schenken, denn gerade die Not vieler Kinder ist in dieser Zeit nicht weniger geworden.“

Dass ein kleiner, liebevoll gefüllter Schuhkarton Leben verändern kann, zeigt die Geschichte von Viktorija Bortko. Die Lettin leitete als Teenie eine Gang, verübte Einbrüche, bedrohte Menschen. Heute kümmert sie sich als Teil des ehrenamtlichen Leitungsteams von „ Weihnachten im Schuhkarton“ in ihrer lettischen Heimat darum, dass Kinder ein solches Hoffnungszeichen erhalten. Abgabeschluss ist der 15. November.

Es gibt auch vorgefertigte Kartons im Internet zu bestellen

Die Geschenkpakete aus dem deutschsprachigen Raum gehen an Kinder in Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien oder auch die krisengeschüttelte Ukraine. Wer mitmachen möchte, kann entweder einen eigenen Schuhkarton weihnachtlich gestalten oder vorgefertigte Kartons unter www.jetzt-mitpacken.de bestellen. Dann wird das Paket mit neuen Geschenken für einen Jungen oder ein Mädchen der Altersklasse zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren befüllt. Bewährt hat sich eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten.

Packtipps und Hinweise, was nicht eingepackt werden sollte, sind unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org zu finden. Eine genaue Packanleitung ist im Aktionsflyer zu finden, der in vielen Läden ausliegt, zum Beispiel bei Edeka und Rewe, in der Schreibdiele, bei Ny Linje und Salge. Die fertig gepackten Schuhkartons können in der Samtgemeinde Isenbüttel in folgenden Annahmestellen abgegeben werden: in der Nordhoff-Apotheke im Wiesenweg 6 ( Isenbüttel), bei Familie Ambrass in der Dresdener Straße 34 ( Isenbüttel), im Schuhhaus Salge in der Hauptstraße 50 ( Calberlah), zu Gottesdienstzeiten in der Friedenskirche Wasbüttel (Am Köweken 13) oder direkt in der Sammelstelle bei Familie Alexander und Kerstin Brodöhl im Maschweg 4 in Wasbüttel.

Eine Geld-Spende zusätzlich zu den gepackten Kartons ist wünschenswert

Zwar wird die Aktion von vielen Ehrenamtlichen getragen, doch fallen für die Schulung und Betreuung der Freiwilligen im In- und Ausland, die Transporte und eine transparente Berichterstattung auch Kosten an. Die Organisation Samaritan’s Purse empfiehlt daher pro beschenktem Kind zusätzlich zu dem gefüllten Schuhkarton eine Spende von 10 Euro. Spenden kann man vor Ort in bar sowie über die Webseite. Der Verein ist vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) geprüft und als förderungswürdig empfohlen, Spendenbescheinigungen sind möglich.

Von der AZ-Redaktion