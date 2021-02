Isenbüttel

Von wegen Corona-Pause: Die Bücherei in Isenbüttel ist während des Lockdowns zwar geschlossen, Langeweile haben die Mitarbeiterinnen Andrea Lustig und Birgit Hüser deshalb aber noch lange nicht. Die Bücherei ist jetzt bei Facebook und Instagram vertreten, das Buchmobil ist zweimal in der Woche in der Samtgemeinde unterwegs – und der Bücherbestand will auch auf dem Laufenden gehalten werden.

Die Türen müssen zu bleiben, eine Buchabgabe durchs Fenster ist in Isenbüttel nicht möglich. „Also bringen wir die Bücher zu unseren Lesern“, sagt Birgit Hüser. Seit Ende November ist das Buchmobil immer montags und freitags im Umkreis von sechs Kilometern in der Samtgemeinde unterwegs. Im Schnitt fahren Birgit Hüser und Andrea Lustig zehn Stationen an und übergeben die gewünschten Bücher kontaktlos an die Kunden. Bei diesen kommt der Lieferservice bestens an. Und für Andrea Lustig und Birgit Hüser ist es „ein bisschen wie Weihnachtsmann spielen“.

Anzeige

In Zeiten des Lockdowns sind Krimis, Leichtes und Ratgeber besonders gefragt

Unter den Kunden sind viele Krimi-Leserinnen. „Leichtes und Heiteres ist auch beliebt“, berichtet Birgit Hüser. Zwei Gegensätze zwar, aber wahrscheinlich helfen beide Literaturgattungen, die tristen Lockdownzeiten zu überstehen. Ansonsten werden derzeit Kochbücher, regionale Reiseführer oder Fitnessbücher gern gelesen. „Insgesamt wird aber viel weniger ausgeliehen als in normalen Zeiten“, sagt Birgit Hüser. Kein Wunder, ist das Ausleihen derzeit doch umständlicher als in normalen Zeiten – und auch das Stöbern in den Regalen, bei dem man oft erst auf packenden Lesestoff stößt, muss ausfallen.

Um den Kontakt zu den Lesern nicht zu verlieren, ist die Isenbütteler Bücherei mittlerweile auch bei Facebook (Bücherei Isenbüttel) und Instagram (Buecherei_Isenbuettel) unterwegs. Mehrmals pro Woche stellen Andrea Lustig und Birgit Hüser dort kurze Videos online. Beliebt sind die Sachbücher im Praxistest. Etwa zu den Themen Yoga, veganes Kochen oder Wanderung im Elm. „Eine Nutzerin hat vorgeschlagen, wir sollen mal Cocktails mixen. Sie würde sich auch als Testperson zur Verfügung stellen“, schmunzelt Andrea Lustig.

Sachbücher im Praxistest ... Posted by Bücherei Isenbüttel on Thursday, January 21, 2021

Im vergangenen Jahr hat die Isenbütteler Bücherei 854 neue Medien bestellt

Im vergangenen Jahr haben sie und ihre Kollegin 854 neue Medien bestellt. Die gilt es zu katalogisieren, einzuordnen und zum Schutz teilweise auch einzubinden. Außerdem haben sie das Büro aufgeräumt und die Bücher in den Regalen neu geordnet. „Wir können ja nicht nur warten“, sagen Birgit Hüser und Andrea Lustig – beide hoffen, die Bücherei zumindest unter Corona-Bedingungen bald wieder öffnen zu können.

Mit diesem Symbol kennzeichnen wir besonders positive Nachrichten – damit Sie unsere Muntermacher auf einen Blick finden.

Lesen Sie auch:

Von Christian Albroscheit