Wasbüttel

Es war der 18. Wasbütteler Weihnachtsmarkt zugunsten der Kinderkrebshilfe in Hannover – aber nicht in der Form wie sonst, sondern als Weihnachtsmarkt auf Bestellung. Tisch- und Türkränze, Sträuße und Gestecke in verschiedenen Farben sowie Geschenkpakete mit Wasbütteler Leckereien konnten vorbestellt werden, ein fleißiges Team saß wochenlang im früheren Edeka-Markt und bastelte.

Unter Einhaltung der Corona-Regeln kamen dann die Kunden, um alle Weihnachtsbestellungen abzuholen. Ungeachtet der großen Herausforderung für das Team vom Wasbütteler Verein zur Förderung der Kinderkrebshilfe hat die Organisation und Herstellung sowie die Ausgabe der Bestellungen reibungslos funktioniert. Nicht nur die Einnahmen daraus helfen beim Sammeln einer möglichst hohen Geldspende.

Viele Wasbütteler beteiligen sich

So kam Carmen Bundfuss vorbei und übergab vom Team von „altedinge” eine Spende in Höhe von 1400 Euro. Auch „altedinge” kommt aus Wasbüttel und bringt sich, genau wie viele andere Wasbütteler Bürger, in das Geschehen mit ein. Auch Kindergarten, Schule und Friedenskirche engagierten sich, Hof Alpers, Hof Hoffmann, Gaus-Lütje und Black Palm sowie der Hagebaumarkt unterstützten. Deshalb soll es für alle Helfer eine Dankeschön-Feier geben, sobald Corona es zulässt.

