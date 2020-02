Nächster Anlauf fürs Baugebiet Am Heidkamp

Wasbüttel

Ein alter Bekannter hielt den Bauausschuss der Gemeinde einmal mehr auf Trab: das geplante Baugebiet Am Heidkamp im Nordosten des Dorfes. Der Ausschuss hatte die eingebrachten Bedenken abzuwägen und den Satzungsbeschluss des B-Planes zu empfehlen. Es ging eine rege Diskussion voran. Vorgestellt wurde zudem ein Bauvorhaben im historischen Dorfkern.

Dritte Auslegung des Plans

Still ruht der See – oder besser gesagt: die Wiese. Im Baugebiet Am Heidkamp tut sich seit Jahren nicht wirklich was. Gemeinde Wasbüttel und Samtgemeinde Isenbüttel würden das gern ändern, private Kläger hatten bisher stets etwas dagegen. „Der Bebauungsplan war jetzt zum dritten Mal in der Auslegung nach viereinhalb Jahren Planung und zwei gerichtlich verhängten Baustopps“, sagte Yannis Kiel. Der Bürgervertreter übte Kritik, weil die Planung seiner Einschätzung nach möglichen Klägern nach wie vor zu viel Angriffsfläche biete. Er sei nicht gegen das Baugebiet und erwarte gerade daher eine hieb- und stichfeste Planung.

Planer Hans Lindenlaub vom Braunschweiger Büro Dr. Schwerdt hatte zuvor erklärt, dass man in Rücksprache mit dem Landkreis Gifhorn und Experten für Verwaltungsrecht ein Waldstück entwidmen wolle. Es sei dann rechtlich gesehen kein Wald mehr. Folglich müsse man mit der Bebauung auch nicht mehr die für Wald vorgeschriebenen Mindestabstände einhalten. Von ihrer Pflicht zur Gefahrenabwehr entbinde das die Gemeinde allerdings nicht, sagte er.

Frage der Wirtschaftlichkeit

Da mochte Kiel nicht mitgehen: „Wald bleibt Wald – egal, wie man die Fläche widmet“, bezweifelte er, dass diese Vorgehensweise im Klagefall vor Gericht Bestand hätte. Auch hielt er es für wenig hilfreich, die Unterschreitung von Mindestabständen weiterhin mit Gründen der Wirtschaftlichkeit zu erklären. Das habe das Gericht bereits 2018 nicht überzeugt. Zudem hielt er es für unangebracht, die der Gemeinde entstandenen Mehrkosten durch die verzögerte Erschließung sowie Gerichtsverfahren auf die Grundstückskäufer umzulegen: „Das ist für mich nicht hinnehmbar. Wer die Kosten verursacht, muss sie auch tragen“, sagte Kiel.

Lindenlaub erklärte, dass man viele Bauplätze anbieten wolle, um die Kosten für die einzelnen Bauherrn möglichst gering zu halten: „Es sollen dort ja nicht nur Millionäre bauen können.“ André Schulz, Bauamtsleiter der Samtgemeinde, unterstrich das: Private Investoren hätten gewiss kein Problem damit, auf Höchstpreise zu drängen. Die Samtgemeinde aber wolle Bauland „sozialverträglich veräußern, womöglich sogar deutlich unter Marktwert.“ Um wie viel die zuletzt bei durchschnittlich 115 Euro liegenden Quadratmeterpreise steigen, vermochte Schulz noch nicht zu sagen. Nur so viel: „Dieser Preis ist sicherlich nicht mehr zu halten.“

Erneute juristische Prüfung gewünscht

Während Schulz versicherte, dass die juristische Prüfung der vorliegenden Abwägung „ohne besondere Auffälligkeiten“ endete, empfahl der Ausschuss mit drei Ja und zwei Enthaltungen eine erneute juristische Prüfung – mit besonderem Augenmerk auf die von Kiel aufgeworfenen Fragen zu Waldabständen und Wirtschaftlichkeit.

Eine ehemalige Scheune im alten Dorfkern soll in ein Mehrfamilienhaus umgewandelt werden. Der damit beauftragte Bad Harzburger Architekt Rolf Schilling stellte dem Bauausschuss das Projekt vor. Ihm sei sehr daran gelegen, möglichst viel der alten Bausubstanz zu erhalten, die sich allerdings in einem so „erbärmlichen“ Zustand befinde, dass ein Zusammensturz zu befürchten sei. Im Erd- und Dachgeschoss sollen insgesamt fünf Wohnungen entstehen. Neun Stellplätze schaffe man auf dem 3700 Quadratmeter großen Grundstück, sagte Schilling.

Die Geschichte des Baugebiets Am Heidkamp Das Baugebiet Am Heidkamp beschäftigt die Gemeinde Wasbüttel seit Jahren. Das ist die Geschichte: 2015 beschloss der Rat, den Bebauungsplan für das Gebiet Am Heidkamp aufzustellen. Bis zu 50 Grundstücke sollten dort entstehen. Von Anfang an gab es skeptische Stimmen zu dem Vorhaben. Im November 2016 begann die Samtgemeinde mit der Vermarktung der Baugrundstücke, im Januar einigte sich der Gemeinderat auf die Straßennamen. Im Juni 2017 wurde das erste Mal vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg geklagt – Anlieger des Immenwegs protestierten gegen eine unzumutbare Belastung durch Baustellen- und später Anliegerverkehr. Im Juli erging ein unanfechtbarer Beschluss des Oberverwaltungsgerichts, dass der Bebauungsplan vorläufig außer Vollzug zu setzen sei – nicht wegen des Verkehrs, sondern wegen zu geringen Abstands zwischen Waldsaum und Bebauung. Im September 2017 startete die Gemeinde einen zweiten Anlauf, den Bebauungsplan zu verabschieden. Im Mai 2018 setzte das Oberverwaltungsgericht den Bebauungsplan allerdings ein zweites Mal außer Kraft – der Abstand der Bebauung zum Wald sei immer noch zu gering. Die Gemeinde heilte das Problem und änderte den Bebauungsplan ein weiteres Mal.

Von Ron Niebuhr