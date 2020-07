Wasbüttel

In Görlitz ist sie gestartet, Vacha ganz im Westen Thüringens ist das Ziel: Die Wasbüttelerin Ines Buchholz ist mal wieder unterwegs, dieses Mal als Pilgerin gemeinsam mit ihrem Mann auf der Via Regia. Knapp 400 Kilometer ist die Strecke lang, und Ines Buchholz möchte sie nicht nur für sich selber nutzen: „Während der Zeit der Stille auf dem Weg bin ich zu dem Entschluss gekommen meinen Schritten einen tieferen Sinn zu geben. Ich werde am Ende der Pilgerschaft für jeden Kilometer, den ich gegangen bin, 10 Cent für Sunjana spenden.“ Sunjana ist eine junge Nepalesin und braucht finanzielle Unterstützung für ihre Ausbildung. Nun sind Sponsoren gefragt.

Egal wo Ines Buchholz unterwegs ist, im Regelfall sind ihre Reisen verbunden mit einer sozialen Aktion, die sie für ihren Verein „Gemeinsam für Kinder der Welt“ auf die Beine stellt. In Nepal unterstützte sie ein Jahr nach dem Erdbeben ein Waisenhaus, in Äthiopien ging die Unterstützung eines Waisenhauses so weit, dass der Verein das Gebäude sogar kaufte. Und jetzt also Hilfe für Sunjana.

„Wie bei einem Sponsorenlauf suche ich Sponsoren, die einen Obulus für jeden von mir gegangenen Kilometer für Sunjana spenden“, erklärt Ines Buchholz und fügt hinzu: „Ich habe nun einen zusätzlichen Ansporn, weiter zu gehen.“

Ines Buchholz hat bereits auf der Crowdfunding-Plattform gofundme.com ein Spendenkonto für Sunjana eingerichtet und informiert dort auch, worum es in diesem Fall geht: Sunjana ist 16 Jahre alt und seit einem Jahr in der Ausbildung zur Laborassistentin. Sie stammt aus einer armen Familie in der Nähe von Kathmandu und hatte Freunde des Vereins „Gemeinsam für Kinder der Welt“ um Hilfe gebeten, die das erste Ausbildungsjahr finanziert haben, denn die Eltern haben nicht das Geld, die Ausbildung zu bezahlen. Nun muss die Finanzierung des zweiten Ausbildungsjahres gesichert werden.

Konkrete Summe

Sunjana lebt während ihrer Ausbildung in einem Hostel und wird dort auch mit Lebensmitteln, Schulbedarf und Hygieneartikeln versorgt. Die junge Frau ist ehrgeizig: Sie hat es geschafft, Klassenbeste zu werden. Nun ist der 80-jährige Schweizer Pensionist, den Sunjana um Hilfe gebeten hatte, schwer erkrankt und er benötigt seine Pension für seine eigene Versorgung. „Die Kosten für das zweite Jahr für das Hostel, Lebensmittel, Schulbedarf, Hygieneartikel und Schule betragen 1950 Euro“, nennt Ines Buchholz eine konkrete Summe.

Ines Buchholz weist darauf hin, dass eine Unterstützung für die Ausbildung von Sunjana eine Investition in die medizinische Zukunft ihres Landes ist – denn gerade während der Corona-Pandemie werde deutlich, dass es weltweit zu wenig Personal im medizinischen Bereich gebe. Außerdem ist dem Verein die Ausbildung der 16-Jährigen noch aus einem anderen Grund ein großes Anliegen, denn gerade für Mädchen sei Bildung extrem wichtig, um sie vor Zwangsheirat und harter Arbeit zu schützen – Besucher in Nepal haben mit eigenen Augen gesehen, wie Mädchen schon sehr früh im Steinbruch, Straßenbau oder auf den Feldern schuften.

