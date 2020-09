Wasbüttel

Mit allgemeinen und zweckgebundenen Zuschüssen für die Vereine und die Feuerwehr befasste sich Wasbüttels Sport-, Jugend- und Kulturausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Die fand unter Coronabedingungen in der Alten Schule statt. Das Bürgerinteresse an der Sitzung war überraschend groß.

Vorsitzender Frithjof Düsel wies eingangs auf die eh schon angespannte Finanzlage der Gemeinde hin, die sich durch die Pandemie wohl kaum verbessern dürfte. Und auch Bürgermeister Hartmut Jonas erinnerte daran, dass noch völlig offen sei, wie sich die Steuereinnahmen 2020 darstellen. Das wisse man voraussichtlich erst am Jahresende. Vor diesem Hintergrund schaute der Ausschuss bei den Anträgen ganz genau hin, was machbar ist.

Anzeige

Keine Zuschüsse für eine Winterfreizeit und ein Sommercamp

Der MTV Wasbüttel etwa hatte ursprünglich Zuschüsse für eine Winterfreizeit und ein Sommercamp erbeten. Da beides coronabedingt in dieser Saison ausfiel, erübrigte es sich für den Ausschuss, die Anträge zu bewilligen. Für 2021 behalte man beides im Hinterkopf. 900 Euro für die allgemeine Vereinsarbeit stimmten die Politiker dagegen zu. Und die Betriebskosten fürs Tennisheim (640 Euro) trägt die Gemeinde wie üblich zur Hälfte.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Ein weiterer Antrag des MTV lag dem Ausschuss erneut zur Beratung vor: Haushaltsmittel für Düngen und Tiefenauflockerung der Sportplätze einzuplanen sowie entweder Alu-Banden am A- und B-Platz zu errichten oder die alten Holzbanden instand zu setzen. Der Ausschuss empfahl fürs Jahr 2021, 650 Euro für die Holzbande beizusteuern sowie bis zu 2700 Euro für eine Alu-Bande am B-Platz. Zugleich soll der MTV aber versuchen, die Kosten durch weitere Zuschüsse aus anderen Quellen zu verringern. Für Tiefenauflockerung und Düngen gewährte man nichts.

Nicht alle Vereine bekommen die gewünschten Zuschüsse

Die Betriebskosten des Schützenheims übernimmt die Gemeinde auf Antrag wie in den Vorjahren zu 50 Prozent. Der übliche Zuschuss von 1000 Euro zum Schützenfest allerdings soll 2021 nicht fließen, da er für 2020 bereits gezahlt wurde, es aber kein Schützenfest gab. Die Jugendarbeit des Vereins unterstützt die Gemeinde 2021 wie gehabt mit 300 Euro. Der Feierabendverein zählt nur noch 18 Mitglieder. Verglichen mit anderen deutlich größeren und auch aktiveren Vereinen stellte man daher die bisher übliche und auch für 2021 wieder beantragte Zuschusshöhe von 400 Euro in Frage. Letztlich einigte sich der Ausschuss angesichts der Seniorenarbeit darauf, 200 Euro zu gewähren.

Zuschuss gewährt: Es gibt Geld für den Infoflyer. Quelle: Ron Niebuhr

Die Chorgemeinschaft mit 52 Mitgliedern, die öffentlichkeitswirksam auftritt, erhält 500 Euro. Die Landfrauen Meine-Papenteich, die unter ihren 430 Mitgliedern auch 38 Wasbüttelerinnen haben, bekommen 100 Euro, das Wasbütteler Dorfleben erhält 250 Euro für den Druck des Flyers Wasbüttel Aktuell. Die Feuerwehr wird mit 200 Euro in der Jugendarbeit und 300 Euro fürs Laternenfest gefördert, obgleich offen ist, ob 2020 ein Fackel- und Laternenumzug überhaupt stattfinden kann. Und dem Förderverein der Grundschule schließlich lässt die Gemeinde 100 Euro zukommen, um Stauden am Insektenhotel zu pflanzen.

Eine Alternative für die Weihnachtsfeier

Bisher sei stets etwas mehr als die Hälfte der 300 Wasbütteler Senioren der Einladung zur Adventsfeier gefolgt. Die Feier müsse in diesem Jahr aber leider wegen Corona ausfallen – erstmals in mehr als 40 Jahren! Daher bemühten sich die Politiker um eine Alternative. Man verständigte sich darauf, dass die Ratsmitglieder im Advent kleine Geschenke in die Briefkästen aller Senioren einwerfen.

Von Ron Niebuhr