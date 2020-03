Jeder vierte Bewohner gehört zur Feuerwehr

Wasbüttel

Zum Saisonende zog Wasbüttels Feuerwehr um Ortsbrandmeister Jens Zirbes und Stellvertreter Nico Holzhaus Bilanz. Den passenden Rahmen dafür bildete die Jahresversammlung mit aktiven und fördernden Mitgliedern sowie Vertretern aus Gemeinde- und Kreiskommando, Politik und Verwaltung.

Das waren die Einsätze

Ortsbrandmeister Zirbes erinnerte an insgesamt zehn Einsätze – genauso viele wie im Vorjahr. Sie gliederten sich auf in drei technische Hilfeleistungen, vier Brände, drei nachbarschaftliche Hilfen und eine Brandsicherheitswache. So waren unter anderem ein Kleinbrand im Ahornring, ein brennender Holzstapel in Wedelheine, Dachstühle und ein Stoppelfeld zu löschen. Gerufen wurde die Feuerwehr auch wegen eines Baumes auf der Straße Im Winkel sowie Wasser in einem Keller und in einer Wohnung in Isenbüttel. Zudem war eine Ölspur im Bereich Calberlaher Straße und Hauptstraße zu entfernen. Die Personalstunden für Einsätze bezifferte Zirbes mit 135. 72 Stunden fielen für Brandsicherheitswachen, 47 für Brandschutzerziehung und acht für Brandschutzaufklärung an. „Zusammen mit Übungsdienst und Veranstaltungen macht das 1960 Stunden“, sagte der Ortsbrandmeister.

Apropos Veranstaltungen: „Wir hatten 2019 drei Blutspendetermine mit 136 Spendern“, dankte Zirbes allen Unterstützern. Man besuchte in Zorge die Jahresversammlung der Partnerwehr, mischte beim Schützenfest mit, verbuchte die Premiere des Kartoffelfestes als vollen Erfolg und erfreute Wasbüttels Nachwuchs mit einem kunterbunten Fackel- und Laternenumzug. Für die aktiven Kameraden standen darüber hinaus Aus- und Weiterbildung an mit Truppmann-, Sprechfunker-, Atemschutz-, Maschinisten-, ABC-Einsatz-, Truppführer-, Motorsägen- sowie Kinderfeuerwehrlehrgängen.

So viele Wasbütteler sind aktiv in der Feuerwehr

Zum Jahreswechsel zählte die 472-köpfige Feuerwehr 19 Kinder, 18 Jugendliche, 38 Aktive, 17 Senioren und 380 Förderer. Damit sind 2,13 Prozent der Wasbütteler in der Feuerwehr aktiv, 26,49 Prozent sind zumindest Mitglied. Geehrt wurden Maik Bäcker, Georg Denk, Peter Füllbier, Florian Gattwinkel, Markus Hahn, Karsten Keitel, Sven Maier, Udo Mislak, Jens Mittelstädt, Uwe Möhle, Klaus-Dieter Schulz, Doris Stein, Axel Stock, Ellen Thiemann und Normen Gerhard für 25-jährige Fördermitgliedschaft. 40 Jahre als Förderer unterstützen Siegfried Gehrke, Andreas Marwede, Willibald Müller, Dieter Neumann und Matthias Stein die Wasbütteler Feuerwehr. Auf 25 Jahre aktiven Dienst blickten Kilian Rohde und Diana Kaiser zurück, auf 40 Jahre Anja Kinas und Holger Winter, auf 50 Jahre Egbert Holzhaus.

Die Personalien

Als neues Fördermitglied hieß man Jan Mittmann willkommen. Als neue aktive Kameraden rückten aus der Jugendfeuerwehr Jerrit Westermeier und Nis Baron nach. Zu Ehrenmitgliedern ernannte die Versammlung Claus-Peter Schöpke, Horst Arndt, Hans-Jürgen Meyer, Helmut Sauer, Egbert Holzhaus, Heinz Glindemann und Bernd Soetebeer. Befördert wurden Alexandra Möhle und Laura Klinzmann zur Oberfeuerwehrfrau, Leon Zirbes zum Oberfeuerwehrmann, Roman Baron zum Ersten Hauptfeuerwehrmann und Sascha Wagner zum Löschmeiter. Marvin Loos ernannte man zum stellvertretenden Jugendfeuerwehrwart.

