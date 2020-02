Afrikanische Märchen in der Alten Schule

Wasbüttel

„Hänsel und Gretel“, „Schneewittchen“ und „Dornröschen“ – diese Märchen hat wohl jeder schon mal gehört oder gelesen. „Der Baobab“, „Der blinde Mann und der Jäger“, „Anansi, der Spinnenmann“ und „Was die Äffchen sagen“ dagegen eher nicht. Für die Besucher der Alten Schule änderte sich das jetzt – dank Märchenerzählerin Edelgard Lütdke.

Interaktive Märchenstunde

„Wir freuen uns, dass Edelgard Lüdtke bei uns ist. Sie hat uns alle schon einmal mit ihren Märchenerzählungen begeistert. Und heute gelingt ihr das sicher noch einen Tucken mehr“, hieß Renate Altenkirch vom Wasbütteler Dorfleben die Vollbüttelerin, die viele Jahre in Wasbüttel gelebt hat, willkommen. Vorbereitet hatte Lüdtke für die Kaffee mit Schlag genannte Veranstaltungsreihe eine interaktive Märchenstunde.

Trommeln und klatschen

Denn Lüdtke möchte, dass das Publikum ihr nicht bloß zuhört, sondern auch mitmacht. So stiegen alle zusammen mit einem afrikanischen Lied ins Programm ein. Wer wollte, trommelte mit. Voran ging eine ebenfalls aus Afrika stammende Begrüßungssequenz: Erst den rechten Arm vorstrecken und zurückziehen, dann den linken, dann beide. Und abschließend drei Mal klatschen.

Goldene Blätter

Mit den Märchen tauchten die Zuhörer ein in die Legenden für viele sehr fremder Länder und Kulturen. „Der Baobab“, der Afrikanische Affenbrotbaum, etwa wollte einen Platz für sich allein und eine weiche Rinde. Die Götter gewährten ihm diese und noch weitere Wünsche. Doch als der Baobab goldene Blätter forderte, war ihre Geduld am Ende. „Sie rissen ihn aus dem Boden und steckten ihn verkehrt herum wieder hinein“, erzählte Lüdtke. Das gab dem Baobab sein eigenwilliges Aussehen.

Jäger und Äffchen

Die Geschichte vom blinden Mann und dem Jäger veranschaulichte, dass alle Menschen gleich viel wert sind, und mancher trotz einer Behinderung seine Mitmenschen übertrumpft. Der blinde Mann nämlich hörte wilde Tiere, lange bevor der Jäger sie erspähen konnte. Anansi, der Spinnenmann, dagegen wollte alle Weisheit der Welt sammeln – und für sich behalten. Als er das gesammelte Wissen hoch oben in einem Baum verstecken wollte, war er auf die Hilfe seines Sohnes angewiesen. So erkannte er, was für ein Narr er doch war und gab das gehortete Wissen wieder frei. Die Äffchen schließlich froren Nacht für Nacht jämmerlich. Stets nahmen sie sich vor, ein Haus zum Schutz vor der Kälte zu bauen. Doch so bald die ersten Sonnenstrahlen des Tages ihr Fell wärmten, lebten sie munter in den Tag hinein, um nachts wieder bibbernd auf den Bäumen zu kauern.

Die Wirkung von Mimik

Vor ein paar Jahren war Lüdtke schon mal in der Alten Schule zu Gast. Damals war sie noch in der Ausbildung zur Märchenerzählerin an der Sebastian-Kneipp-Akademie in Bad Wörishofen. „ Märchen haben mich schon immer fasziniert“, erklärte sie ihre Motivation. Im Kursus lernte sie viel über die Entstehung von Märchen, aber auch über Erzähltechniken und die starke Wirkung von Mimik und Gestik aufs Publikum.

Humorvoll und tiefgründig

Um die interaktiven Elemente wie das Trommeln hat sie ihre Märchenstunden selbst ergänzt. „Ich bin ja auch Seniorentanzleiterin und Ergotherapeutin“, sagte die Märchenerzählerin. Da bot es sich natürlich an, alles drei miteinander zu verknüpfen. In der Alten Schule kam das prima an. „Auch weil die afrikanischen Märchen viel schöner sind als die deutschen“, fand Altenkirch. Humorvoll und tiefgründig, nicht finster und brutal.

Von Ron Niebuhr