Wasbüttel

Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Sonntagabend auf der K 67 zwischen Isenbüttel und Wasbüttel. Der Fahrer eines Ferrari, dessen Identität noch nicht geklärt werden konnte, war Richtung Wasbüttel unterwegs, dann muss er nach ersten Erkenntnissen der Polizei nach rechts in den Grünstreifen geraten sein, beim Gegensteuern schleuderte er nach links und krachte dort mit dem Wagen gegen einen Baum.

Der Aufprall war so heftig, dass das Fahrzeug in drei Teile zerrissen wurde. Für den Fahrer kam jegliche Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Vergeblich waren 40 Kameraden der Feuerwehren aus Wasbüttel und Isenbüttel an den Unfallort geeilt. „Wir konnten leider nichts mehr machen“, sagte Gemeindebrandmeister Björn Kölsch.

Die genaue Ursache des Unfalls steht noch nicht fest. Auch die Identität des Fahrers muss noch genau geklärt werden. Während Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Kreisstraße länger gesperrt werden.

Von Andrea Posselt