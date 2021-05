Was für Optionen gibt es für eine Bahnbrücke am Isenbütteler Reuteranger?

Isenbüttel

Heißestes Eisen im Bauausschuss der Gemeinde Isenbüttel – dem zusätzlich zu den Zuhörern im Ratssaal einige Zuhörer von zuhause aus digital lauschten – war erneut die geplante Entlastungsstraße für die Siedlung Försterkamp, diesmal vor allem die wohl erforderliche Brücke. „Die Bahn schließt einen höhengleichen Übergang aus“, verwies Vorsitzender Detlef Lehner auf ein Schreiben vom 21. April. Es handele sich nach Auffassung der Bahn nämlich nicht um die Verlegung eines Überganges, sondern um einen Neubau, obgleich der Übergang am Triftweg nach Fertigstellung der Entlastungsstraße entfällt.

Die Stellungnahme der Bahn machte einen von der CDU eingereichten Antrag, einen höhengleichen Bahnübergang zu schaffen, hinfällig: „Aber es ist zumindest erfreulich, dass wir endlich eine klare Aussage von der Bahn erhalten haben“, sagte Andreas Rösler (CDU) und zog den Antrag zurück. So widmete man sich recht zügig dem von SPD und Grünen gestellten Antrag, das Planfeststellungverfahren für die Entlastungsstraße fortzuführen, und zwar inklusive Brücke. „Es ist die schnellste Lösung, auch um den Übergang im Triftweg zu schließen und das lästige Zugpfeifen zu beenden“, sagte Lehner.

Bis zur Fertigstellung der Brücke werden noch einige Jahre vergehen

Willig Ladwig (Grüne) ergänzte, dass man die seit Jahrzehnten zugesagte Entlastungsstraße „endlich bauen“ sollte. Bis zur Fertigstellung dauere es aber wohl noch fünf Jahre, schätzte er. Auch Dr. Ralf May (SPD) sah die Gemeinde auf dem richtigen Weg: „Schiene und Straße voneinander zu trennen, ist die sicherste und nachhaltigste Lösung.“ Elisabeth Krull (IWG) allerdings ging es zu schnell: „Wir sprechen hier über eine 4,5 Millionen Euro teure Lösung. Die Unterlagen haben wir aber erst vor vier Tagen von der Verwaltung erhalten.“ Sie erwarte, dass die Planer das Vorhaben, vor allem das Brückenbauwerk, erst einmal im Ausschuss vorstellen.

Andreas Rösler (CDU) unterstützte das: „Wir haben sechs Millionen Euro in der Kasse. Davon sollen wir 4,5 Millionen in ein paar Tagen raushauen?“ Er zählte Kritikpunkte auf: Die Entlastungsstraße könnte von überörtlichem Verkehr als Umgehungsstraße angesehen werden. Auch sei es bedenklich, mitten durchs Überschwemmungsgebiet zu bauen. Die Anrampung weise eine Steigung von sechs Prozent auf. Üblich seien drei oder vier Prozent, damit Winterdienst problemlos möglich bleibt. Der Kurvenradius der Zufahrt vom Reuteranger sei „sehr eng“ und das Brückenbauwerk „höher als die Häuser“. Ohne Schutzwände sei mit viel Verkehrslärm zu rechnen, meinte er. „Und sogar die Planer werfen die Frage auf, ob die Kosten überhaupt in einem gesunden Verhältnis zum Nutzen stehen“, mahnte Rösler.

Eine neue Planung ist möglich, aber zeitaufwändig

Gemeindedirektor Klaus Rautenbach erklärte, dass die Bahn auch eine andere Streckenführung wohl in Teilen mitfinanzieren würde, sofern der Übergang im Triftweg geschlossen werde. Allerdings müsste man dann neu planen, ebenso wie für die von der IWG favorisierte Trasse von Bornsiek zum Försterkamp. Dadurch würde sich das Vorhaben um weitere Jahre verzögern. Zumal diese Strecke durch ein Landschaftsschutzgebiet mit „besonders wertvollem Grünland“ führen würde, ergänzte Verwaltungsleiter Kai Krink. Daher sei diese Trasse bisher ausgeschlossen worden, sagte Rautenbach.

Eine von der Bürgerinitiative gegen das Zugpfeifen erhoffte Zwischenlösung für den Übergang im Triftweg scheidet aus, denn „die Bahn finanziert nur einen Übergang: entweder Heckentor oder Brücke“, sagte Ladwig. Aber ohne Brücke gibt es keine Entlastungsstraße. Die koste die Gemeinde übrigens nicht 4,5 Millionen Euro, denn am in dieser Schätzung enthaltenen Brückenbauwerk sei die Gemeinde finanziell gar nicht beteiligt, erklärte Rautenbach.

Letztlich empfahl der Ausschuss einstimmig, die Planer in die kommende Sitzung einzuladen. Erst danach soll eine Empfehlung abgegeben werden.

Von Ron Niebuhr