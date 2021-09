Vollbüttels Gymnasiasten haben einen gefährlichen Schulweg

Ribbesbüttel

In der letzten Sitzung vor der Kommunalwahl hatte Ribbesbüttels Gemeinderat noch einmal gut zu tun. Das Gremium um Bürgermeister Hans-Werner Buske befasste sich mit der Verkehrssicherheit von Gymnasiasten und Eichhörnchen sowie einem Standort für den Neubau des Tierheims.

Eine Mutter schilderte dem Gemeinderat, wie schlecht die Busverbindung von Vollbüttel zum Sibylla-Merian-Gymnasium in Meinersen beziehungsweise der Außenstelle in Leiferde ist. Zunächst einmal liege die Haltestelle ausgesprochen ungünstig, nämlich direkt an der sehr stark und schnell befahrenen Landesstraße 320. Der Wartebereich sei unbefestigt, unbeleuchtet und gegen Witterung ungeschützt. Zur zweiten Schulstunde fahre gar kein Bus. Ihr Vorschlag: Die Schulbusse sollten die beiden barrierefrei ausgebauten Haltestellen im Ort anfahren.

Die Bushaltestellen im Dorf anzufahren wäre ein Umweg

Bürgermeister Hans-Werner Buske erklärte, dass wegen eines Beschlusses des Kreistages der Nachwuchs aus der Gemeinde Ribbesbüttel vordringlich das Gymnasium in Meinersen zu besuchen habe. Das liege daran, „dass wir inzwischen zu viele Gymnasien im Kreis haben und die alle irgendwie voll werden müssen“. Die Bushaltestellen im Ort anzusteuern habe man den Verkehrsbetrieben des Landkreises Gifhorn (VLG) vorgeschlagen. Es sei aber als Umweg abgelehnt worden. „Dabei geht es gerade einmal um fünf Minuten“, meinte Buske.

Zugleich sei die Gemeinde von der VLG aufgefordert worden, die Haltestelle an der Landesstraße angemessen auszubauen. „Andernfalls halten die Schulbusse dort künftig gar nicht mehr“, sagte Buske. Problem dabei: Die Haltestelle liege außerorts. Zuständig für den Ausbau sei die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel, nicht die Gemeinde. „Die Behörde hat aber abgewunken mangels Zeit und Geld“, berichtete Buske. Er empfahl dem Rat daher, eine Resolution an den Landkreis zu richten, mit dem Ziel für einen sicheren Schulweg zu sorgen, sprich: Der Fahrplan soll so umgestaltet werden, dass beide Haltestellen im Dorf bedient werden.

Der Rat plant einen inhaltsgleicher Antrag an Kreistag und Landrat

Hella Klinge (SPD) ging das nicht weit genug: „Inhaltlich stehe ich voll dahinter. Aber landet eine Resolution nicht eh bloß im Papierkorb?“ Buske erwiderte, dass sie die „nächste Eskalationsstufe“ sei, nachdem seine diesbezüglichen Schreiben nicht gefruchtet hätten. Der Rat verständigte sich darauf, lieber gleich noch einen Schritt weiter zu gehen und statt der Resolution einen inhaltsgleichen Antrag an Kreistag und Landrat zu richten.

Sorge um Eichhörnchen: Einfach ein Warnschild aufzuhängen geht aber nicht. Quelle: Manfred Witt

Um Eichhörnchen sorgte sich eine Anwohnerin. Einige seien auf der Hauptstraße in Höhe des Franzosenweges bereits tot gefahren worden. Um Autofahrer auf die querenden Nagetiere aufmerksam zu machen, möchte sie gern online bestellte Warnschilder unterhalb von Straßenschildern befestigen. Raimund Heimann (SPD) sah das unkritisch: „Es hängen so viele Wahlplakate herum. Da kann man gegen ein paar Warnschilder nichts haben.“ Ganz so einfach sei das leider nicht, erläuterte Buske: „Wahlplakate dürfen nur an Laternenmasten hängen. Das Gleiche gilt für inoffizielle Warnschilder.“ Für die Befestigung unterhalb von Straßenschildern sei sicherlich eine Genehmigung nötig. „Wir prüfen das“, sagte er.

Neues Startprojekt für die Dorfentwicklung Die Gemeinde Rötgesbüttel, die gemeinsam mit Ribbesbüttel am Dorfentwicklungsprogramm teilnimmt, möchte die aus einer stattlichen Zahl von Projekten erstellte Prioritätenliste ändern. Das neue Startprojekt soll sich dem Hochwasserschutz widmen. Ribbesbüttels Rat stimmte dem geschlossen zu. Rötgesbüttels Bürgermeister Hermann Schölkmann dankte dafür und wies darauf hin, dass auch Ribbesbüttel davon profitiert: „Es geht um die Ausbütteler Riede. Unser Vorhaben verbessert voraussichtlich auch den Hochwasserschutz an der Peiner Landstraße.“ Ebenfalls ohne Gegenstimmen sprach sich der Rat für die Änderung der Nutzungs- und Gebührensatzung für öffentliche Gebäude in der Gemeinde, die Änderung des Bebauungsplanes „Alter Ortskern Ribbesbüttel“ und die Fusion mehrerer Verbände zum Aller-Ohre-Ise-Verband aus. Letzteres erfolgt aus steuerrechtlichen Gründen. Ablehnend stand der Rat allerdings dem Angebot gegenüber, dass der neue Verband der Gemeinde die Unterhaltung einiger Gewässer abnimmt. Die bisher durch die Gemeinde beauftragte Firma erledige das nämlich „mit Mehrwertsteuer günstiger als der Verband ohne Mehrwertsteuer“, erklärte Ulf Kehlert (SPD) dazu.

Positive Rückmeldung für den Standort des neuen Tierheims

Der Tierschutzverein sucht einen neuen Standort fürs Tierheim, da „der Eigentümer des aktuellen Grundstücks nicht verkaufsbereit ist und der Pachtvertrag bald ausläuft“, sagte Buske. Man habe diverse Varianten diskutiert und sei zum Ergebnis gekommen, dass am ehesten ein Grundstück an der Winkeler Straße nahe der Klärteiche in Frage kommt. „Mündlich hat das auch der Landkreis positiv bewertet“, sagte Buske. Der Rat sprach sich einstimmig dafür aus, planungsrechtlich abzuklären, ob sich dort ein Tierheim nebst tiernahem Gewerbe realisieren lässt und welche Kosten das mit sich bringt.

Von Ron Niebuhr