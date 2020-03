Was die Vollbütteler Schulchronik alles über das Leben im Dorf verrät

Vollbüttel

Tief eingetaucht in die Geschichte seines Dorfes ist Harald Mertins. In den zurückliegenden zweieinhalb Jahren hat der Vollbütteler nämlich die örtliche Schulchronik aus der Sütterlinschrift übertragen. Er setzte damit die von Erni Wrede anlässlich der 700-Jahrfeier 1984 begonnene Arbeit fort.

Ein Koffer bringt viele Überraschungen

Wer glaubt, die Schulchronik bildet lediglich das Schulleben ab, irrt sich gewaltig: „Sie ist ein unerschöpflicher Quell über unser Dorf“, betont Mertins. Begonnen hat die ursprüngliche Chronik, die den Zeitraum von 1888 bis 1952 umfasst, der Schulmeister Christoph Jauch. Diesen ersten Band hat Wrede bereits in eine auch heute für jedermann lesbare Form übertragen. Mertins wollte sich eigentlich nur dem zweiten Band für die Jahre ab 1952 widmen. Doch es kam ganz anders, denn in einem Koffer des letzten Vollbütteler Schulleiters, Klaus-Dieter Meyer, steckte viel mehr als erwartet. So fand Mertins darin nicht bloß besagten zweiten Band, sondern noch einen dritten: die sogenannte Kriegschronik über die Zeit des Ersten Weltkrieges. Und einen vierten: das Schülerverzeichnis der Jahre 1880 bis 1976.

Viele weitere Dokumente im Koffer

Mertins Ehrgeiz war geweckt, aber viel mehr noch sein ausgeprägtes geschichtliches Interesse. Zumal es um Vollbüttel ging und um das Schulwesen. „Ich war früher selbst Lehrer“, sagt der 70-Jährige. Für Erdkunde und Mathematik zwar hauptsächlich, aber auch Geschichte hat er mal unterrichtet. Und das war auch gut so, denn selbst mit drei neuen Bänden war es noch nicht getan, fanden sich im Koffer doch zahlreiche zusätzliche Dokumente, die es zu sichten und auszuwerten galt. Etwa darüber, wie die Schule finanziert wurde und wem sie unterstand, was ein Lehrer damals so verdiente und wo sein Lohn herkam.

Kirchlicher Einfluss auf die Schule

Anfangs hatte der Dorflehrer im Grunde selbst für sein Einkommen zu sorgen. „Zur Schule gehörte etwas Land“, sagte Mertins. Das konnte er verpachten. Wohnen konnte er im Schulhaus kostenlos. Die Schule gehörte bis 1919 zur Leiferder Kirchengemeinde und damit zur Gifhorner Superintendentur. „Der Einfluss der Kirche war deutlich zu erkennen“, verweist Mertins auf damals im Lehrplan übliche Unterrichtsfächer wie Biblische Geschichte, Katechismus und Perikopengesang. Im Ersten Weltkrieg, darauf erlaubt die Kriegschronik detailliert Rückschlüsse, war der Schulmeister angehalten, Kinder und Eltern über ihre „vaterländischen Pflichten“ zu belehren. „Sie sollten Brennnesseln sammeln. Oder auch Teekräuter, Bucheckern, Alt-Eisen und Kaninchenfelle“, berichtet Mertins. Alles fürs Militär. Aus Brennnesseln etwa wurde Stoff für Uniformen hergestellt, Baumwolle war ja als Importware im Krieg nicht mehr zu bekommen.

Erste Vollbütteler Schule im 17. Jahrhundert

Dank der Recherchen von Wilhelm Tietge, Vollbütteler Schulleiter von 1912 bis 1952, weiß man, dass es bereits um 1620 eine Schule im Dorf gab. „Das war einfach irgendein Raum, den jeder aufsuchen konnte, der lesen und schreiben lernen wollte“, erklärt Mertins. Unterrichten konnte dort ebenfalls jeder, eine pädagogische Ausbildung brauchte man dafür nicht. Namentlich bekannt sind Schulmeister erst ab dem 19. Jahrhundert. Einer war zum Beispiel „ein Schneider, der sein ehrliches Handwerk aufgab, um in die Mysterien des Schulwesens einzutauchen“, zitiert Mertins die Chronik und schmunzelt.

Schulleiter prägten das Dorfleben

Drei Schulen sind bekannt im Dorf: erst ein ehemaliges Hirtenhaus, dann ein Gebäude am heutigen Schmiedeberg 18 und zuletzt eines an der Ecke Haupt- und Raiffeisenstraße. Egal wo, stets haben die Schulen und vor allem ihre Leiter das Dorfleben maßgeblich geprägt. So hat Tietge die Spar- und Darlehenskasse im Ort mitgegründet, Meyer brachte den Bau der Turnhalle gewaltig voran. Und musikalisch waren durch die Bank alle Schulleiter. „Das war wohl irgendwie Voraussetzung dafür, eingestellt zu werden“, vermutet Mertins. Denn alle Schulleiter waren immer auch Chorleiter im Männergesangverein. Klar ist für den 70-jährigen, dass mit der Auflösung der Schule Ende der 1970er Jahre für Vollbüttel viel vom Kitt der Dorfgemeinschaft verloren ging.

Was man aus der Chronik noch erfährt

Dass es eine Bärenarbeit war, die Bände aus der Sütterlinschrift zu übertragen und darüber hinaus noch um zahlreiche neue Erkenntnisse sowie Begriffserklärungen zu ergänzen, hat Mertins nichts ausgemacht. „Dafür hatte ich einfach viel zu viel Spaß daran“, sagt er. Auch habe er ja „nicht an einem Stück dran gesessen“. Es half, dass er mit Sütterlin schon vertraut war. So musste Mertins nahezu nie passen, auch wenn mancher Schulleiter „eine ziemliche Sauklaue“ hatte. Andere hatten dafür eine Handschrift „so schön wie ein Gemälde“, schwärmt er. So weiß er jetzt unter anderem, wie Vollbüttel in welchem Jahr gewählt hat, warum man in Verkleidung Fußball spielte, warum der Schießstand zeitweise Klassenraum war und dass Eltern auch vor mehr als 100 Jahren durchaus mal mit dem Schulleiter im Clinch lagen.

Hier gibt es die Chronik

Wer das und noch viel mehr auf insgesamt 296 Seiten nachlesen möchte, kann eine gebundene Kopie der Schulchronik bei Harald Mertins, Telefon (0 53 73) 94 84, zum Preis von 25 Euro bestellen. Möglichst bis zum 1. April, denn dann zieht der Vollbütteler um nach Bad Bevensen. Auch dort widmet er sich weiter der Geschichte, möchte er doch die Wurzeln seiner aus Ostpreußen und Galizien geflüchteten Familie ergründen – und auch noch die Vollbütteler Siedlungsentwicklung. „Es reißt eben nicht ab, wenn man erst einmal in die Geschichtsforschung eingetaucht ist“, sagt der 70-Jährige.

Von Ron Niebuhr