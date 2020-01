Verein Stark für Tiere rettet erneut 525 Legehennen

Vollbüttel

Die Mitglieder des Vereins Stark für Tiere freuen sich, ins neue Jahr mit einer großen Hennenrettung gestartet zu sein. Sie haben 525 Hennen vor der Tötung gerettet.

Um 3.30 Uhr trafen sich 30 Helfer aus ganz Deutschland an einem Freilandhaltungsbetrieb im Kreis Gifhorn. Mit Schutzanzügen bekleidet begann um 3.45 Uhr die Ausstallung der 15 Monate jungen Legehennen. „Vorvermittelt waren 618 Hennen, da wir mit mehr Tieren im Stall gerechnet hatten. Allerdings befanden sich nur 525 im Stall. Wir hoffen, dass alle Adoptanten, die nun weniger Hühner bekommen haben, bei einer unserer nächsten Rettungen aufstocken“, heißt es dazu von der Vize-Vorsitzenden Cagla Canidar.

Nur ein krankes Huhn

Ohne Zwischenfälle konnten die Tiere in Geflügelboxen untergebracht werden. Um 6 Uhr starteten die Sammeltransporte in die verschiedenen Regionen Deutschlands. Mittlerweile sind alle Tiere bei ihren Adoptanten angekommen und dürfen nun ein glückliches Leben in Freiheit führen. Alle Hennen waren in einem guten Zustand, nur einige waren stark gerupft. Ein einziges Huhn blieb in der Obhut des Vereins, da es eine große, weiche Beule am Bauch hat – einen Bauchwandbruch. Die Henne wird weiter tiermedizinisch versorgt.

Weitere Rettungen sind schon geplant

„Unsere nächsten Rettungen sind geplant für Ende Mai oder Anfang Juni für 2000 bunte Hennen und 200 Hähne aus Bodenhaltung sowie für Anfang Juli für 600 braune Hennen aus Freilandhaltung. Auch für diese Tiere suchen wir im Vorfeld Lebensplätze“, so Canidar. Die Hennen gehören zu den rund 50 Millionen Legehennen, die jährlich nach einem Jahr im Betrieb entsorgt und durch jüngere, leistungsstärkere Hennen ersetzt werden. Interessenten können sich jetzt schon melden. Die Tiere werden gegen Schutzvertrag und eine Spende in ein artgerechtes, schlachtfreies Zuhause ohne Zuchtabsichten und mit tiermedizinischer Versorgung im Bedarfsfall abgegeben. Jeder, der auch nur zwei Hennen aufnehmen kann, ist eine große Hilfe und kann sich für genauere Infos nur per E-Mail an team-gifhorn@stark-fuer-tiere.de melden. Die Rettungen sind legal, der Betreiber ist mit der Abholung einverstanden.

Von unserer Redaktion