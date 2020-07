Vollbüttel

Dias und Filme, Kameras und Zubehör türmten sich Montagvormittag im Café des Vollbütteler Kinomuseums auf. Die 71-jährige Gifhornerin Heidrun Hirt hat sie dort vorbeigebracht und Museumsleiter Peter Schade-Didschies damit in Staunen versetzt. „Das stammt alles aus dem Nachlass meines Vaters“, erzählte sie.

Ihr Vater, Reinhard Biek, ist 1995 verstorben. Sein Leben lang pflegte er Filmen und Fotografieren als wohl größte Leidenschaft. Welches Ausmaß sein Privatarchiv in der Wolfsburger Wohnung dabei angenommen hat, zeigte sich erst vor ein paar Wochen. „Meine Mutter Ursula ist ins Pflegeheim gekommen. Wir haben die Wohnung aufgelöst“, berichtete Hirt. Alles war voll mit Filmen, Diakästen und Fotoalben. Sogar Regale und Schränke hat Biek selbst gebaut, um alles verstauen zu können.

Material für Vorträge

Dabei ist er glücklicherweise sehr akribisch vorgegangen. „Er hat alles sorgfältig beschriftet und geordnet“, sagte Hirt. So lässt sich nachvollziehen, was er wann und wo gefilmt oder fotografiert hat. Zu jedem Diasatz hat der Wolfsburger einen Aktenordner mit Begleitmaterialien angelegt, denn er hielt gern und oft Vorträge über die vielen Reisen. „Der Saal war dabei immer voll“, erinnerte sich Hirt. Zunächst verreiste die ganze Familie, später dann nur noch Reinhard und Ursula Biek. Erst als man jeden Winkel von Deutschland erkundet hatte, ging es ins Ausland – nach Thailand und bis auf die Fidschi-Inseln. Nach dem Tod ihres Mannes zeigte Ursula Biek die Filme in Seniorenheimen. Einen Teil überließ sie Wolfsburger Museen.

Doch wohin mit all den Filmen, Fotos und Dias, die jetzt noch übrig waren? Auf diese Frage fand Heidrun Hirt bei der Wohnungsauflösung schnell eine Antwort. „Ich habe zehn Jahre in Vollbüttel gelebt. Da kam mir sofort das Kinomuseum in den Sinn“, sagte sie. Dessen Leiter Peter Schade-Didschies und seine leider immer weniger werdenden Helfer stehen jetzt vor einer „Jahrhundertaufgabe“: den Nachlass aus wenigstens 5000 bis 6000 Dias sowie 70 bis 80 in Super- und teils Normal-8 gedrehten, gut erhaltenen Langfilmen sichten. „Das ist absolut spektakulär“, sagte Schade-Didschies. Ein Privatarchiv dieser Dimension sei ihm bislang nicht untergekommen.

„Da steckt der Grundstock für ein Eigenheim drin“, verdeutlichte der Museumsleiter, wie viel Biek in sein Hobby investiert hat. „Allein schon aus Platzgründen können wir aber leider unmöglich alles aufbewahren“, erklärte Schade-Didschies. Man sortiere nach und nach aus, was nicht von Interesse für die Allgemeinheit ist. Was ohnehin in jeder x-beliebigen Reisedokumentation zu sehen sei, müsse man nicht im Kinomuseum archivieren. Spannend werde es immer, wenn die Filme eine persönliche Note, eine individuelle Sichtweise haben. Die Chance dafür steht gut, denn „meine Eltern haben sich sehr für Land und Leute interessiert“, sagte Hirt. Pauschaltourismus auf ausgetretenen Pfaden war überhaupt nicht ihr Fall. Eingespannt hat Reinhard Biek für seine Filme die ganze Familie. Die Kinder mussten schon mal als Statisten herhalten und stets auch Teile der Ausrüstung schleppen.

Der Betrieb ruht

Das Kinomuseum möchte das eine oder andere aus dem umfangreichen Nachlass dem Publikum zugänglich machen. Sobald die Corona-Pandemie das wieder zulässt. Aktuell allerdings ruht der Betrieb. „Wir haben alle Veranstaltungen abgesagt“, erklärte Schade-Didschies. Schweren Herzens auch das ungemein beliebte Freiluftkino: „Es kostet uns immer viel Geld. Und das muss es wieder einspielen“, verwies der Museumsleiter darauf, dass mit Abstandsregeln kaum genug Zuschauer auf dem Hof unterzubringen sind. Abgesehen davon könnte man auch gar nicht sicherstellen, dass alle die Abstände einhalten. „Und auf meine alten Tage noch für einen Corona-Hotspot verantwortlich sein? Das muss ich nicht haben“, winkte er ab.

Von Ron Niebuhr