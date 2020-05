Jennifer Breits zweites Werk ist ein Kinderbuch: „Rübchens Reise ins Glück“

Vollbüttel

In ihrem Buch „ Rübchens Reise ins Glück“ erzählt Jennifer Breit aus Vollbüttel eine wahre Geschichte. „ Rübchen gibt es wirklich“, schmunzelt die Lehrerin dann auch. „ Rübchen lebt in Leipzig bei Birgit Hamann, einer Mitstreiterin unseres Vereins ,Stark für Tiere’.“

Gackernder Fund

Als Rübchen noch keinen Namen hatte, wurde das Huhn laut Breit im Januar dieses Jahres von einem Lkw-Fahrer auf dem Gelände einer Biogasanlage bei Leipzig entdeckt. Der Fahrer, der von Birgit Hamanns Tierliebe wusste, informierte sie über seinen gackernden Fund. Und der sah laut Breit damals noch ganz dünn und zerrupft aus und pickte gerade an einem Rübenblatt – „daher der Name Rübchen“, erläutert sie. Die Tierschützerin aus Leipzig preschte jedenfalls sofort los und nahm sich des Huhns an.

„Wie kommt ein Huhn auf das Gelände einer Biogasanlage?“, überlegten im Anschluss Breit und Hamann gemeinsam. Sie schlussfolgerten laut Breit, dass Legehühner ja nach einem Jahr geschlachtet werden. „Und danach werden Einstreu und Kot der Tiere aus den Ställen abtransportiert und in Biogasanlagen verwertet.“ Die beiden Tierschützerinnen vermuten nun, dass sich Rübchen erfolgreich verstecken konnte und so das Glück hatte, dem Schlachthof zu entkommen. Und sie nehmen weiterhin an, dass dieses Huhn vermutlich mit dem Einstreu- und Düngertransport auf das Biogas-Gelände gelangte – und dort wieder Glück hatte, indem es von dem Lkw-Fahrer aufgenommen wurde und letztlich bei Birgit Hamann eine neue Bleibe gefunden hat.

Unglaubliche Geschichte

„Diese unglaubliche Geschichte“ erzählte Breit unter anderem auf Facebook. Das Echo dort ließ die Vollbüttlerin zu Stift und Papier greifen. Denn es hieß offenbar nicht nur einmal, dass das doch ein schönes Buch wäre.

Breit überlegte nicht lange und schrieb diese wahre Geschichte Wort für Wort als kindgerechte Erzählung auf. Nach mehreren Wochen wurde der Text noch einmal überarbeitet. Und sie fand in Ellen Nehlich, wohnhaft im Kreis Gifhorn, auch „eine tolle Illustratorin“.

Zweites Buch

Das Buch ist laut Lehrerin Breit zum Vorlesen geeignet für Kinder ab fünf Jahren und zum selber Lesen für Mädchen und Jungen ab acht Jahre. „ Rübchens Reise ins Glück“ ist am 30. April dieses Jahres erschienen. Es ist Jennifer Breits zweites Buch. Das erste – ein Taschenbuch – hat sie im Juni 2015 heraus gegeben mit dem Titel „Hör auf dein Herz – ein Leben mit dem Tierschutz“.

Das Kinderbuch „ Rübchens Reise ins Glück“ hat 54 Seiten und kostet 15,99 Euro. Es ist erschienen als Book on Demand (BoD) und mittlerweile überall erhältlich, „wo es Bücher gibt“, informiert Jennifer Breit. Es kann bei Amazon genauso bestellt werden wie in jedem Buchladen unter der ISBN: 978-3-7519-2142-8.

