Vollbüttel: Im Baugebiet Langen Ehlern soll ein Seniorenwohnheim entstehen

Vollbüttel

Der Ort wächst gerade. Im Baugebiet Langen Ehlern wurden 29 Grundstücke ausgewiesen, alle sind bereits vergeben. Auf vier weiteren Grundstücken, die nebeneinander liegen, soll ein Seniorenwohnheim entstehen. Bürgermeister Hans-Werner Buske und Investor Roman Maier stellten am Donnerstag die Pläne vor und betonten dabei aber, dass die Planungen noch vollkommen am Anfang stünden.

Will heißen: „Es fehlen noch formale Beschlüsse. Wir müssen beispielsweise noch den Bebauungsplan ändern“, erklärt Bürgermeister Buske. Er hofft, dass das im ersten Quartal des neuen Jahres über die Bühne geht – früher dürfte es wohl nichts werden, vermutet er angesichts der Kommunalwahlen und der damit verbundenen Auflösung des derzeitigen und der Konstituierung des dann neuen Gemeinderates. Doch was auf der etwa 3400 Quadratmeter großen Fläche danach passieren soll, verriet Investor Maier schon mal.

Ältere Menschen wollen im Heimatdorf bleiben

Eine ganz grobe Kostenschätzung gibt es aber bereits: fünf Millionen Euro. Geplant ist, dafür auf dem Gelände ein L-förmiges Gebäude zu errichten mit 31 Wohneinheiten für Seniorinnen und Senioren. Die sollen grundsätzlich je zwischen 30 und 60 Quadratmetern groß, aber bei Bedarf in der Größe variabel sein. „Der Bedarf ist da. Viele ältere Menschen wollen aufs Land, ältere Vollbütteler wollen im Heimatdorf bleiben, können aber ihr großes Haus nicht mehr halten“, sagt dazu Maier. Damit sie in Vollbüttel in einer der Wohneinheiten bleiben können, sind auch vier bis fünf Gewerbeeinheiten in dem Gebäude geplant, in die eine Cafeteria sowie medizinische Dienste einziehen sollen. Letztere könnten die Bewohner dann je nach Bedarf zubuchen. Außerdem sollen fünf bis sechs Tagespflegeplätze in dem Gebäude entstehen.

Die Zufahrt soll laut Maier generell über den Birkenweg – in Vollbüttel auch Franzosenweg genannt – erfolgen. Durch das Baugebiet soll der Verkehr im Zusammenhang mit dem Seniorenwohnheim – welches übrigens den Arbeitsnamen Maier`s Hof trägt – nicht rollen. Die Bürgerinnen und Bürger seien bereits informiert, dennoch soll es später noch eine Informationsveranstaltung zu dem Projekt geben.

Mitte 2022 könnte der Bau starten

Doch bis der erste Spaten in die Erde gebohrt wird, um das Projekt umzusetzen, kann es noch etwas dauern. Normal wäre eine Bauzeit von rund anderthalb Jahren. Vorausgesetzt, mit dem Bebauungsplan läuft alles rund, könnte es Mitte kommenden Jahres losgehen. Dann wäre Inbetriebnahme um Ende 2023 oder Anfang 2024. „Das ist aber auch abhängig von Corona“, sagt Roman Maier. Auf anderen Baustellen hätte die Pandemie bereits zu Verzögerungen geführt, so der Unternehmer.

Das Grundstück, das im Eigentum der Samtgemeinde Isenbüttel ist, war bei der Ausweisung des Baugebiets Langen Ehlern bewusst für soziale Zwecke zurückgehalten worden. Ursprünglich hatte es die Idee gegeben, hier eine Außenstelle der Kita in Ribbesbüttel anzusiedeln. Doch laut Buske gibt es nun den Beschluss, die Kita in Ribbesbüttel selbst zu erweitern.

Von Thorsten Behrens