„Irgendwas stimmt immer“ meint Vocal Recall

Calberlah

„Irgendwas stimmt immer“ meinen Vocal Recall. Die Girlgroup mit drei Boys kommt am Samstag, 7. März, auf Einladung der Arbeitsgemeinschaft Culturbalah mit ihrem neuen Programm in die Aula der Realschule in Calberlah. Um 19.30 Uhr geht’s los.

Die Girlgroup mit drei Boys ist seit ihrer Kindheit zu groß für jede Schublade. Alice Köfer, Dieter Behrens und Bernhard Leube eilt der Ruf voraus, trotz erstklassiger musikalischer Einbildung ein sympathisches Gesangstrio zu sein. Mit ihrem multi-Tasten-fähigen Pianisten Matthias Behrsing springt die Fast-Acapella-Band aus Berlin liebevoll durch die Musikgeschichte und fusioniert in ohrenberaubendem Tempo alles, was Rang und Namen hat.

Kabarett oder Konzert?

Wer nicht dabei war, hat es nicht erlebt und muss wieder mit den Originalen vorlieb nehmen. Und ob es nun Kabarett oder doch eher ein Konzert war, diese Einordnung bleibt dem Publikum überlassen. Es darf sich auf Sprachwitz, skurrile Texte, virtuose Musik und vordergründigen Blödsinn ebenso wie tiefere Einsichten gefasst machen.

Eintrittskarten sind ab sofort für 16 Euro bei Anette Jankowski und im Schuhhaus Salge erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 18 Euro. Einlass ist um 19 Uhr. Für auswärtige Besucher nimmt Annegret Langbein, Tel. (0 53 01) 459, Reservierungen entgegen.

