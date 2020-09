Isenbüttel

Der Verein Mentor – Die Leselernhelfer sucht dringend weitere Unterstützung. Leseförderung ist für den Verein eigentlich immer ein Thema. Aber jetzt steigt die Nachfrage – und so kommt der Verein durch Corona langsam an seine Grenzen.

„Wir haben viel mehr Schüleranfragen als sonst“, berichtet Annette Polonyi. Ihr zufolge liegt das am Schulausfall während des Lockdowns. Rund fünf Monate keine Schule – das hat den Kindern nicht gut getan. Es gebe einigen Nachholbedarf. Und: „Ich glaube, das wird in den kommenden Wochen noch mehr. Die Nachfrage wird weiter steigen, jetzt, wo die Schule wieder angefangen hat.“ Schon jetzt gebe es eine Warteliste, auf der alleine für die Grundschule in Isenbüttel sieben Schüler stehen.

Im Lockdown brachten einige Mentoren den Schülern Lesestoff nach Hause

Doch die Liste ist länger, denn insgesamt acht Schulen betreut der Verein im Landkreis Gifhorn – die vier Grundschulen in der Samtgemeinde Isenbüttel sowie die in Leiferde und Rötgesbüttel, die Realschule Calberlah und die IGS am Gifhorner Lehmweg. Rund 60 Mentoren hat der Verein derzeit im Einsatz – Menschen bis ins hohe Alter engagieren sich. Sie betreuen etwa 65 Kinder von der 2. bis zur 9. Klasse. Doch das ist unter Corona-Vorzeichen mit Abstandsregeln und Kontaktverboten nicht so einfach.

„Einige der Mentoren haben über WhatsApp oder Zoom Kontakt zu den Schülern gehalten. Auch auf Tabletts besteht die Möglichkeit, Lesespiele zu machen“, erklärt Polonyi. Doch nicht alle Mentoren könnten die neuen Medien entsprechend nutzen. „Deshalb hatten wir schon vor Corona ein Seminar zu diesem Thema geplant. Aber die Krise war schneller.“ Das Seminar soll jetzt 2021 nachgeholt werden. Einige Mentoren hätten den Kindern auch Lesestoff und Spiele nach Hause gebracht, lobt Polonyi das Engagement der Ehrenamtlichen, die ihre Schützlinge angesichts der Krise nicht völlig alleine lassen wollten.

Ein Mentor trifft sich eine Stunde wöchentlich mit dem betreuten Kind

Bei Kindern aus geflüchteten Familien bieten die Leselernhelfer eine „Sprachbegleiterbetreuung“ an, bis die Kinder einigermaßen lesen können. Ein Mentor trifft sich einmal die Woche eine Stunde lang mit einem Schulkind zum gemeinsamen Lesen. Meist lesen die Mentoren anfangs vor, damit die Kinder Vertrauen fassen. Später lesen beide gemeinsam, schließlich abwechselnd. Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – auch keine pädagogische Vorbildung. „Aber die Mentoren müssen natürlich Kinder und Bücher mögen.“ Eine ausführliche Einführung und Materialsammlung werden zur Verfügung gestellt. Mehrmals im Jahr gibt es Schulungen.

Der Verein ist über Annette Polonyi unter Tel. (01 75) 8 65 01 82, E-Mail mentor-isenbuettel@web.de, Internet www.mentor-isenbuettel.de erreichbar. Der Bundesverband mit allen angeschlossenen Vereinen findet sich unter www.mentor-bundesverband.de.

Von Thorsten Behrens