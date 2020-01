Versuchter Totschlag: Bundesgerichtshof bestätigt Urteil gegen Calberlaher Bahnhofsprügler

Gifhorn/Hildesheim

Der Bundesgerichtshof hat das Urteil des Landgerichts Hildesheim gegen einen heute 31-jährigen Mann wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung bestätigt. Der Mann wurde im Februar 2019 vom Landgericht Hildesheim zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt, weil er nach dem Bundesligaspiel VfL Wolfsburg gegen VfB Stuttgart im Februar 2018 am Bahnhof Calberlah einen am Boden liegenden Mann mehrmals gegen den Kopf getreten hatte.

Revision als unbegründet verworfen

Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Angeklagten am 27. November mit einstimmigem Beschluss als unbegründet verworfen, berichtet Steffen Kumme, Pressesprecher des Landgerichts Hildesheim. Die Nachprüfung des Urteils auf Grund der Revisionsrechtfertigung habe keine Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten ergeben.

Brutale Attacke auf dem Bahnhof Calberlah

Nach den Feststellungen des Urteils ist der Angeklagte mit einem weiteren, heute 24 Jahre alten Mitangeklagten am 3. Februar 2018 nach dem Besuch des Fußball-Bundesligaspiels des VfL Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart mit dem Regionalzug von Wolfsburg nach Calberlah gefahren. Während des Ausstiegs entriss der 31-jährige Angeklagte dem späteren Opfer (damals 49) dessen Stuttgarter Fanschal, den dieser jedoch noch zu greifen bekam. In der Folge kam es zunächst zu einem Gerangel auf dem Bahnsteig, wobei der Angeklagte dem Geschädigten einen Faustschlag ins Gesicht versetzte, durch den dieser zu Boden ging. Anschließend trat er mit dem Fuß wuchtig gegen den Kopf des am Boden liegenden Mannes. Auf die Ansprache von Zeugen hin hielt er zwar kurz inne, trat dann aber ein weiteres Mal wuchtig gegen den Kopf und nahm dabei tödliche Verletzungen billigend in Kauf.

Täter konnten zunächst fliehen

Der 24-jährige Angeklagte trat zweimal in den Bauchbereich des 49-Jährigen. Dieser erlitt mehrere Frakturen im Gesicht und musste operiert werden. Die beiden Täter konnten zunächst fliehen. Nach einer intensiven Fahndung wurden sie jedoch gefasst, vor Gericht gestellt und schließlich verurteilt.

Angeklagte waren geständig

Beide Angeklagte hatten sich in der Hauptverhandlung weitgehend geständig gezeigt und sich bei dem Geschädigten entschuldigt. Der 31-Jährige hatte zudem ein Schmerzensgeld an ihn gezahlt. Der 24-jährige Angeklagte war vom Schwurgericht wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt worden, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. Er hat das Urteil nicht angefochten, sodass es für ihn bereits rechtskräftig war.

31-Jähriger muss jetzt ins Gefängnis

Der 31-jährige Angeklagte befand sich nicht in Untersuchungshaft. Nachdem das Urteil gegen ihn rechtskräftig geworden ist, wird er die verhängte Freiheitsstrafe nun verbüßen müssen.

Von Christian Albroscheit