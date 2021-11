Unbekannter fährt bei Wasbüttel Telefonmasten um

Wasbüttel

Zwei Masten einer oberirdischen Telefonleitung zwischen Ohnhorst und Wasbüttel sind von einer bislang unbekannten Person umgefahren worden. Wie die Polizei jetzt meldet, war auf der Kreisstraße 64 in der Nacht zu Donnerstag, 25. November, eine unbekannte Fahrerin oder ein unbekannter Fahrer nach links von der Fahrbahn abgekommen und hatte die beiden Masten umgerissen. Das Telefonkabel lag auf 200 Metern Länge im Grünstreifen. Der Verursacher fuhr über das angrenzende Feld davon, meldete den Schaden allerdings nicht. Die Polizei vermutet, dass die Front des Fahrzeugs erheblich beschädigt sein dürfte. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. (0 53 04) 91 230 an die Polizei in Meine zu wenden.

Von der AZ-Redaktion