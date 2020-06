Allenbüttel

Das ist Terror: Die Blitzer-Attrappe auf dem Grundstück der Allenbütteler Sabine und Rainer Liebrenz wurde beschmiert und mit Platzpatronen beschossen, zwei Leitpfähle ausgerissen und auf ihr Grundstück geworfen. „Und es gibt jemanden, der – egal wann er hier langfährt – permanent auf die Hupe drückt, eine Zeit lang jeden Montagmorgen kurz vor 0.30 Uhr und dann noch mal gegen 2.30 Uhr“, berichtet Sabine Liebrenz. Nach der Verunstaltung des Blitzers hat das Ehepaar jetzt die Polizei eingeschaltet.

„Als am Samstagmorgen der Blitzer verschmiert war, haben wir noch gedacht, dass es sich vielleicht um einen Dumme-Jungen-Streich handelt“, berichten Liebrenz’. Doch in der nächsten Nacht gegen 4 Uhr fand das Ehepaar die beiden ausgerissenen Leitpfähle auf seinem Hof. „Das hat jemand ganz gezielt gegen uns gerichtet gemacht“, ist Sabine Liebrenz überzeugt. Wurde vielleicht bei einer der jüngsten Kontrollen der Polizei jemand tatsächlich geblitzt und wollte sich jetzt dafür rächen? „Wir wissen es nicht. Aber das geht hier zu wie in Klein-Chicago.“

Senkrecht im Bett

Die achtjährige Nachbarstochter bekommt schon langsam Panik von den nächtlichen Hup-Attacken, fährt jedesmal geschockt aus dem Schlaf hoch, „und auch wir stehen senkrecht im Bett“, sagt Sabine Liebrenz. „Da muss man jetzt was machen.“ Die Polizei hat Unterstützung zugesagt, und auch die Liebrenz’ und ihre Nachbarn wollen sich auf die Lauer legen, „vielleicht kriegen wir wenigstens ein Kennzeichen zu sehen“.

Seit fünf Jahren hat Familie Liebrenz den unechten Blitzer auf ihrem Grundstück stehen, immer wieder passt Rainer Liebrenz die Attrappe an die Optik der gerade aktuellen Starenkästen an. Mit dem Gerät will das Ehepaar mit Unterstützung aus der Nachbarschaft wenigstens den ein oder anderen Raser abbremsen – und deutlich signalisieren, dass auf der langen Gerade, die die Landesstraße 321 durch den Ort zieht, endlich etwas zur Verkehrsberuhigung getan werden muss.

Das war der Auftakt: Etwa 20 Autos hatten die Allenbütteler am Freitagnachmittag am Straßenrand geparkt.

Nachdem der falsche Blitzer, der so täuschend echt aussieht und schon so manchen Raser zum Bremsen veranlasst hat, es überregional in die Schlagzeilen und sogar ins Fernsehen geschafft hatte, hatten Liebrenz’ Besuch von der Politik aus Land- und Kreistag sowie Kommune. Dort ist im vorigen November allerdings der Plan gescheitert, einen Kreisel am westlichen Ortsausgang zu bauen – das Geld für die Planung wurde aus dem Haushalt gestrichen. Nur Tempomesstafeln gibt es mittlerweile. Eine Temporeduzierung vor dem Ortseingangsschild lehnte der Landkreis vor ziemlich genau einem Jahr ab, es handele sich dort nicht um einen Unfallschwerpunkt – daran änderte auch der Unfall im Oktober 2018 nichts, bei dem eine junge Mutter vor den Augen ihrer Kinder auf der Querungshilfe von einem Auto erfasst worden war.

Eigene Verkehrsberuhigung

Aber die Allenbütteler lassen nicht locker. Sie organisieren ihre eigene Verkehrsberuhigung, indem sie Autos am Straßenrand parken – auch wenn das regelmäßig ein Hupkonzert auslöst – und fordern immer wieder beharrlich einen stationären Blitzer.

Von Christina Rudert