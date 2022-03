Im Landkreis Gifhorn engagieren sich immer mehr Menschen für die Opfer des schrecklichen Krieges gegen die Ukraine. Eine private Initiative aus Calberlah hat in nur wenigen Tagen wichtige Hilfsgüter gesammelt, die in der Krisenregion dringend benötigt werden. Am Donnerstag startet der Transport. Eine weitere Aktion ist bereits in Planung.