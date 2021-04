Trotz Kampfhuhn-Genen: Seramas-Osterküken auf dem Hof in Isenbüttel sind friedlich und flauschig

Isenbüttel

Osterküken aus dem Staatlichen Naturhistorischen Museum Braunschweig bewohnen seit gestern Mittag Isenbüttels Der Hof. Aylin Fischbach und Sven Gippner übergaben die Küken an Aliki Patropoulos, Leoni Winkelmann und Roland Bursian. Der Hofleiter und sein Team beteiligen sich an der 25 Jahre alten Aktion des Museums seit 2013.

„Wir müssen uns jetzt wohl auf ganz neue Sportarten einstellen“, sagte Bursian mit Blick auf die sechs flauschigen Neuzugänge. Die gelten zwar als Seramas. Fünf von ihnen sind aber weniger reinrassig als gedacht. „Es hat sich herausgestellt, dass etwas englisches Kampfhuhn mit drin steckt“, erzählte Gippner. Der wissenschaftliche Volontär des Museums konnte das Hof-Team aber beruhigen: „Das ist trotz des martialisch klingenden Namens ebenfalls eine sehr friedliche Rasse.“ Gut so, denn die Hühner sollen sich nicht in den Legebetrieb eingliedern, sondern von Besuchern streicheln lassen.

Nur eins von 19 Eiern war befruchtet

Gehofft hatte der Hof auf Nachwuchs bei den Ostfriesischen Möwen. 19 Eier der alten Landhuhnrasse überließ man dem Museum, um sie dort ausbrüten zu lassen. Von Erfolg gekrönt war das nicht: „Nur ein Ei war tatsächlich befruchtet. Und damit hat es leider nicht geklappt in unserem Brutautomat“, sagte Gippner. Überhaupt sei die Osterküken-Aktion diesmal schlecht gelaufen: „Von 90 Eiern konnten wir nur 20 ausbrüten“, berichtete er. Bursian sah eine Ursache im überraschend starken Kälteeinbruch im Januar und Februar: „Da hatten die Hähne einfach keine Lust, ihren Job zu machen.“

Die Serama-Küken mögen es übrigens auch lieber warm. Denn bisher haben die putzigen Kerlchen bloß ein Flaumfederkleid, das sie nicht wirklich gut vor der Witterung schützt. „Sie sollten noch mindestens zwei Wochen drinnen im Warmen bleiben“, empfahl Gippner. Die Hofmitarbeiterinnen Patropoulos und Winkelmann nahmen sie behutsam aus dem Transportkarton und setzen sie in einen geräumigen Käfig. „Den stellen wir jetzt in unseren einzigen Raum mit Fußbodenheizung“, sagte Bursian. Was für ein Service!

In Europa offiziell anerkannt sind Seramas erst seit 2009

Im Mai ziehen die Seramas in ihr neues Quartier um: ein Freigehege mit eigenem Stallhäuschen unweit des Hofladens. So können, sobald die Corona-Pandemie und die Geflügelpest es wieder zulassen, alle Besucher des heilpädagogischen Bauernhofes miterleben, wie gut es die sechs Vertreter der ursprünglich aus Malaysia stammenden Hühnerrasse in Isenbüttel haben. „Seramas sind die kleinste Zwerghuhnrasse der Welt“, sagte Gippner. Gezüchtet worden seien sie wohl mal als Spielzeug für die Kinder von Adeligen. In Europa offiziell anerkannt ist die Rasse erst seit 2009.

Seramas zeichnet ihr sehr zutraulicher Charakter aus. Ideal für Der Hof, denn so lassen sich die Tiere von Besuchern auch mal streicheln. „Mit anderen Hühnerrassen haben wir hier schon die wildesten Sachen erlebt“, erinnerte sich Bursian an Hähne, die es mit Sprüngen in den Rücken wagemutig mit jedem zweibeinigen Gast im Gehege aufnahmen. „Sussex, Vorwerk – was haben wir nicht schon für tolle Hühner durch die Osterkükenaktion zu uns auf den Hof bekommen“, freute sich Bursian auch über die Seramas. Der Hofleiter war ebenso gespannt wie Gippner, welche Rasse 2022 dazu kommt. Denn klar ist: Die Aktion des Museums läuft weiter und Der Hof ist wieder mit dabei.

Von Ron Niebuhr