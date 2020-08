Wasbüttel

Inzwischen gibt es deutliche Hinweise auf die Ursache für den tödlichen Unfall bei Wasbüttel am Sonntagabend: Der 38-jährige Ferrari-Fahrer aus Gifhorn war demnach offenbar viel zu schnell unterwegs. Und laut Zeugenaussagen gab es wohl ein illegales Autorennen. Die Polizei ermittelt deshalb gegen einen 24-Jährigen aus der Samtgemeinde Isenbüttel.

Gegen 18.35 Uhr gerät der 38-Jährige mit seinem Sportwagen in einer Rechtskurve zwischen Isenbüttel und Wasbüttel ins Schleudern, kommt nach links von der Fahrbahn ab und prallt mit der Beifahrerseite gegen einen Straßenbaum. Die große Wucht des Aufpralls reißt den Ferrari in drei Teile. Polizeisprecher Thomas Reuter: „Der 38-jährige wurde, obwohl er angegurtet war, aus dem Fahrzeug geschleudert. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen verstarb er noch am Unfallort.“

Anzeige

Tödlicher Unfall: Auf der Strecke zwischen Isenbüttel und Wasbüttel fuhr Sonntagabend ein Ferrari-Fahrer (38) gegen ein Baum - er erlitt tödliche Verletzungen. Quelle: Andrea Posselt

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Inzwischen verdichten sich die Hinweise darauf, warum der Ferrari mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Kreisstraße unterwegs war. Noch während der Unfallaufnahme hätten sich Zeugen bei den Beamten gemeldet, so Reuter. Sie berichteten, dass ein weiteres Auto dem Ferrari in geringem Abstand gefolgt sei. „Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um einen 24-jährigen aus der Samtgemeinde Isenbüttel. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt.“

Im Einsatz waren am Sonntagabend auch 40 Feuerwehrleute aus Wasbüttel und Isenbüttel.

Von Dirk Reitmeister