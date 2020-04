Ein Spender bezahlt die OP von Hündin Lexi

Das Team des Tierschutzzentrums in Ribbesbüttel setzt in Zeiten der Corona-Pandemie auf Prävention. „Für den Fall, dass ein Hundebesitzer wegen einer Virus-Infektion in Quarantäne bleiben oder sogar zur Behandlung ins Krankenhaus eingewiesen werden muss, halten wir zwei bis drei Betreuungs-Plätze für Hunde vor“, informiert Stefanie Söchtig von der Tierheimleitung. Sollte jemand in Not kommen, der während dieser Zeit keine Unterbringungsmöglichkeit für sein Tier weiß, dann besteht die Möglichkeit der Aufnahme im Tierschutzzentrum in Ribbesbüttel.