Tierschutz-Chefin schmeißt hin

Gifhorn

Es gibt Zoff in der Führung des Tierschutzvereins Gifhorn und Umgebung. Die langjährige Vorsitzende Gabriele Asseburg-Schwalki hat hingeschmissen. Auch Schriftführerin Carola Brinkmann hat ihr Amt niedergelegt. Jetzt muss ein neuer Vorstand gewählt werden. Ein Termin ist für Ende März anberaumt.

Keinen Einfluss mehr

„Es ging einfach nicht mehr, denn ich bin nicht bereit, die Verantwortung für Dinge zu übernehmen, auf die ich keinen Einfluss habe“, begründet Asseburg-Schwalki ihren Rücktritt als Vorsitzende. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihrer Stellvertreterin Iris Reifenrath-Rabe und Schatzmeister Wolfgang Schaepers sei nicht mehr gegeben gewesen, bedauert Asseburg-Schwalki. Ihre Entscheidung habe sie dem Verein am 25. Februar schriftlich mitgeteilt.

Schriftührerin geht

„Zeitgleich hat auch Schriftführerin Carola Brinkmann ihr Amt niedergelegt“, berichtet die Gifhornerin, den Vereinsvorsitz im Mai 2016 angetreten hat. Damals übernahm Asseburg-Schwalki den Posten von Holger Siebenhaar, der 2015 an die Spitze des Tierschutzvereins gewählt worden ist.

Neubau-Projekt

Weitere Details zu ihrem Rücktritt gab’s von Asseburg-Schwalki am Freitag nicht. „Ich will keine schmutzige Wäsche waschen, denn auch in Zukunft muss das Wohl der Tiere im Mittelpunkt stehen“, sagt die Gifhornerin im Hinblick auf den geplanten Neubau eines Tierheimes. „Die Arbeit hat mir immer viel Spaß gemacht – gerne hätte ich dieses Projekt noch in Zusammenarbeit mit den Kommunen umgesetzt.“

Vorstandwahlen

Eine Aufgabe, die jetzt auf den neuen Vorstand zukommt. Stellvertretende Vorsitzende Iris Reifenrath-Rabe hat inzwischen alle 500 Mitglieder des Vereins zur Hauptversammlung eingeladen. Sie findet am Freitag, 27. März, 19 Uhr, im Deutschen Haus statt. Im Mittelpunkt stehen „Nachwahlen“ zum Vorstand. Es geht um den Führungs- und Stellvertreter-Posten sowie um die Neubesetzung des Schriftführer-Amtes.

Von Uwe Stadtlich