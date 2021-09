Ribbesbüttel

„Wenn wir die Katzen nicht eingefangen und zur Behandlung in die Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) gebracht hätten, wären sie elend eingegangen“, ist Tierheim-Leiterin Stefanie Söchtig überzeugt. Drei Aktionen waren erforderlich, um nach einem anonymen Hinweis 16 schwer kranke Katzen auf einem Bauernhof im Gifhorner Nordkreis einzufangen. Alle Tiere mussten auf der Quarantäne-Station des Tierschutzzentrums in Ribbesbüttel untergebracht werden. Was nicht sofort klar war, stellte sich dann ganz schnell heraus – die Katzen waren schwer krank und mussten mehrere Tage in der Tierärztlichen Hochschule in Hannover behandelt werden. Allesamt hatten Durchfall, allesamt waren so schwach, dass sie eine Dauer-Infusion benötigten und laut Söchtig „schwerstintensiv betreut werden mussten“.

Was sich im Zuge der Untersuchungen ebenfalls herausstellte war „ein Giardien-Befall bei den Tieren“. Laut Söchtig sind diese Darmparasiten hoch ansteckend und auch auf Menschen übertragbar. Um sich gegen den Befall zu wehren, reagiert der Körper mit starkem Durchfall, so auch bei den Katzen von dem Bauernhof, deren Schwäche dadurch noch verstärkt wurde.

Die Tierschützer gehen von mehreren tausend Euro Kosten aus

Mittlerweile sind die Katzen wieder aus der Klinik in Hannover abgeholt und auf der tierheimeigenen Quarantäne-Station in Ribbesbüttel untergebracht worden. Laut Söchtig dauert es mindestens vier Wochen, bis sie diese Station verlassen können – weitere Kontroll-Untersuchungen auf Giardien werden folgen. „Wären die Katzen nicht behandelt worden, hätten sie das nicht überlebt“, ist Söchtig überzeugt.

Spenden für die kranken Katzen Stefanie Söchtig, Chefin im Tierschutzzentrum Ribbesbüttel hofft darauf, dass alle Katzen, die auf dem Bauernhof im Nordkreis eingefangen wurden, bald über den Berg sind und dann in gute Hände vermittelt werden können. Genauso hofft sie auf Spenden, um die Behandlungskosten der Tierärztlichen Hochschule Hannover stemmen zu können. Die Rechnung liegt noch nicht vor. Sie rechnet aber mit einer Summe in Höhe von rund 6500 Euro. Sollte die Rechnung wider Erwarten niedriger ausfallen als das mögliche Spendenaufkommen, „dann wird das restliche Geld den anderen Tieren in unserem Zentrum zu Gute kommen.“ Die Bankverbindung: IBAN DE 10 2695 1311 0011 0159 06 BIC: NOLADE 21GFW – Spenden an den Tierschutzverein sind steuerlich absetzbar.

Was ihr jetzt wohl auf den Magen schlagen wird, ist die von TiHo-Mitarbeitern signalisierte hohe Rechnung für die Behandlungskosten der 16 Katzen. Es sei mit einer Summe von 100 bis 200 Euro pro Tag und Katze zu rechnen, erfuhren die Tierschützer. „Die Rechnung liegt noch nicht vor“, sagt Söchtig. Sie hat selbst vorsichtig überschlagen und geht jetzt von einem Betrag in Höhe von rund 6500 Euro aus. „Das können wir allein nicht wuppen“, sagt sie und hofft jetzt auf Unterstützung durch Spenden.

Ein junger Kater hatte besonderes Glück

Sie haben bereits vieles gesehen, aber das Elend, das die Tierschützer aus Ribbesbüttel bei diesen 16 Katzen erleben mussten, berührte sie tief. Besonderes Glück hatte laut Söchtig dabei auch ein junger Kater, der ebenfalls in einer Falle des Tierschutzzentrums auf dem Bauernhof eingefangen werden konnte. „Der Kleine hatte eine offene Wunde an der Hinterpfote“, beschreibt Söchtig. Darin hatten offenbar schon Fliegen ihre Eier abgesetzt, denn die Wundränder waren volle Maden. Trotzdem konnte auch dieser kleine weiße Kater mit dem schwarz Fleck an der Nase in der TiHo geheilt werden.

Von Hilke Kottlick