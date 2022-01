Ribbesbüttel

Den ganzen Tag lang sitzen sie in ihren Boxen. Diese wiederum stehen in einem Zimmer des Tierschutzzentrums Ribbesbüttel. Eine Katze darf für kurze Zeit auf leisen Pfoten durch den Raum streichen, dann muss sie zurück in den Käfig, die nächste darf raus. Sicher kein Zuckerschlecken für diese alten Tiere. Sie können auch nicht in das Katzenhaus umziehen. „Dort würden sie von den Jungspunden untergebuttert“, ist Sabine Hölter überzeugt. Die Tierpflegerin stellt jede der Katzen – „alle Ü-Zehn“ – vor. Jedes der Tiere leidet unter einem Handicap und muss Medikamente nehmen. Deshalb haben die Kater und Katzen laut Hölter kaum Chancen, für einen schönen Lebensabend in gute Hände mit Familienanschluss vermittelt zu werden.

Merle ist ruhig und anspruchslos

Sie stellt die Tiere vor. Da ist Merle. Die braun-weiße Katze muss Herz- und Schilddrüsen-Medikamente nehmen. „Merle ist ruhig und anspruchslos und wäre als Hauskatze völlig zufrieden“, sagt die Tierpflegerin. Auch Milka ist der Tierpflegerin zufolge auf Schilddrüsen-Medikamente eingestellt. Die schwarz-weiß gefleckte Katzendame ist dran – sie darf gerade den Raum erkunden. „Mit dem Medikament geht es ihr richtig gut“, sagt Sabine Hölter. Sie wünscht den Tieren eine nette Familie. Die Kosten der Medikamente und letztlich die Unterbringung in einer Pflegestelle und eventuell anfallende Tierarztkosten könnte das Zentrum laut Hölter sogar in Einzelfällen übernehmen.

Zur Galerie Viele sind alt, etliche brauchen Medikamente, zwei der Tiere sind taub. Das Tierschutzzentrum Ribbesbüttel stellt die Katzen vor, die schwer vermittelbar sind.

Hölter schnappt sich die alte Clementine. Das Tier hat Probleme mit der Schilddrüse, kann damit laut der Tierpflegerin aber gut leben. Petti hat ebenfalls ein Handicap. Sie leidet an einer Niereninsuffizienz und wird deshalb mit Diät-Futter ernährt. „Petti liegt überall einfach herum“, berichtet Hölter. Beginnt jemand sie zu streicheln, dann genießt sie das. Die Katze ist laut Hölter eine „Schmuse-Maus“.

Weiter geht es zum hinteren Teil des Zentrums. Dort leben die vierjährige Dolly, eine schneeweiße Schönheit, und der pechschwarze Silent, jeweils in Einzelzimmern. Die beiden Katzen haben ein identisches Handicap – sie sind taub, sie hören rein gar nichts. Eigentlich könnten sie sich gemeinsam arrangieren. Das funktioniert laut Sabine Hölter aber nicht. „Sie vertragen sich nicht und benehmen sich wie verwöhnte Einzelkinder.“ Beide Katzen waren bereits einmal vermittelt, sie wurden Sabine Hölter zufolge aber wieder zurück ins Tierschutzzentrum gebracht.

Elf Hunde und 35 Katzen im Tierheim Im Tierschutz-Zentrum in Ribbesbüttel versorgt die Crew laut Tierpflegerin Sabine Hölter derzeit elf Hunde, 35 Katzen, acht Kaninchen und 16 Tauben. Die Tierschützer sind unter der Telefon-Nummer (0 53 75) 44 34 oder per Mail unter info@tierschutzgifhorn.de erreichbar.

Silent hört seine eigene Stimme nicht

„Silent war einfach zu laut“, nennt sie Hintergründe. Der Kater hört seine eigene Stimme ja nicht und in der fremden Umgebung der neuen Familie hat er laut Hölter in der Nacht so laut miaut, dass die Leute ihn am nächsten Tag wieder ins Tierschutzzentrum gebracht haben. Silent hat außerdem eine Futtermittel-Allergie und ist sehr stressanfällig. Auch die taube Dolly ist zurück. „Sie ist nicht so laut wie Cilent“, sagt Hölter. Die vierjährige Katze trifft – zumindest unter Stress – aber nicht immer die Katzentoilette. Ist Dolly dagegen entspannt, dann gibt es laut Hölter damit keinerlei Probleme.

Von Hilke Kottlick