Tierheim Ribbesbüttel ächzt unter den Folgen des Corona-Haustier-Booms

Ribbesbüttel

Überall wurde vor dem Corona-Hunde-Boom gewarnt. Schafften sich während des Lockdowns doch viele Familien Hund, Katze oder Kleintier an. Viele dieser Vierbeiner sind jetzt bei Wiederaufnahme des Jobs und dem Ende des Home-Office lästig und werden abgeschoben in die Tierheime. Bis vor wenigen Tagen nicht so im Ribbesbütteler Tierschutzzentrum. Dort blieb es ruhig – jetzt ist es das ganz und gar nicht mehr. „Aufnahme-Stopp“ heißt es derzeit bei den Tierschützern. Zahlreiche Kleintiere, 25 Katzen und 18 Hunde mussten kurzfristig untergebracht werden. „Zwei Hunde-Boxen halten wir für akute Fälle vor“, sagt Chefin Stefanie Söchtig. Anlass für diesen Boom war auch eine Beschlagnahme durch das Veterinäramt. Aus einer Wohnung im Kreis Gifhorn hatten Tierärzte und Ordnungshüter 14 junge Hunde abgeholt.

„Sechs dieser Tiere werden hier in Ribbesbüttel versorgt, acht beim Tierschutz Isenhagener Land“, berichtet Söchtig. Sie geht davon aus, dass diese etwa zehn Monate und anderthalb Jahre alten Hunde aus zwei Würfen stammen. Aus Würfen, die von dubiosen Menschen wegen der großen Hunde-Nachfrage zur Corona-Zeit gezüchtet wurden, um mit dem Verkauf der Mischlinge viel Geld zu verdienen.

Junge Hunde: Scheu, verängstigt, abgemagert

Die jungen Hunde sind Söchtig zufolge „scheu, verängstigt, abgemagert“. Laut Tierheim-Chefin haben sie ihre „eigenen Exkremente gefressen“. Um sie an Menschen, Hände, Futter, Halsband und Leine zu gewöhnen, setzen sich Söchtig zufolge jetzt ehrenamtliche Helfer zu ihnen in die Zwinger. Die Tierheimleiterin geht nicht davon aus, dass die ehemaligen Besitzer eine Zuchtgenehmigung hatten. „Die hätten sie niemals bekommen“, ist sie überzeugt. Söchtig ist sicher, dass viel Zeit verstreichen wird, bis diese Hunde Vertrauen zu Menschen aufbauen. „Von ihnen haben wir hier noch lange etwas“, sagt sie.

Im Vorfeld war bereits eine bis auf die Haut abgemagerte Boxer-Hündin samt Welpen beschlagnahmt worden. Söchtig geht davon aus, dass in beiden Fällen mit Welpen und Junghunden wegen der großen Nachfrage während der Pandemie der schnelle Euro gemacht werden sollte. „Jeder Zweite hat Welpen gekauft“, weiß sie. „ Züchter haben bis zu 2000 Euro dafür genommen. Nach Home-Office und vor dem Urlaub sind die Tiere jetzt oft überflüssig“, ist sie überzeugt. Und nach den vielen Berichten in den Medien ist es offenbar „vielen Menschen peinlich, im Tierheim Hund oder Katze abzugeben, die oft leichtsinnig und völlig uninformiert angeschafft worden sind“. Folge ist laut Söchtig, dass Abgabe-Gründe vorgeschoben werden.

Katzennachwuchs in den „Hotspots“

Zu den derzeit 18 aufgenommenen Hunden kommen laut Söchtig viele junge Katzen hinzu. Aus zahlreichen Orten im Landkreis Gifhorn – sie spricht von „Hotspots“ – wurden in den vergangenen Tagen kleine Kätzchen gebracht – der Nachwuchs von verwilderten Katzen. „Unsere vier Katzenhäuser sind belegt“, sagt sie und nennt die Zahl von etwa 20 Wohnungs-Tigern, die im Tierheim leben und weiteren, die auf etwa 20 Pflegestellen verteilt wurden.

Und vor allem vor dem Start in die Ferien warnt nun längst auch der Deutsche Tierschutzbund vor dem Pandemie-bedingten Tier-Bumerang. „Die Corona-Lage entspannt sich, dafür wächst der Druck in den Tierheimen.“

Von Hilke Kottlick