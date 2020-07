Ribbesbüttel

Trotz der bevor stehenden Ferien verzeichnet das Tierschutzzentrum in Ribbesbüttel keine Zunahme an Fundtieren. Sorgen gibt es dort trotzdem. Das Team um Leiterin Stefanie Söchtig bangt um den kleinen Mischlingshund Winnie. Der laut seinem Zahnbild etwa sieben Monate alte Rüde fiel durch seinen schwankenden Gang auf. Er schien neurologische Probleme zu haben. Die verschlimmerten sich, er schrie vor Schmerzen. In der Tierärztlichen Hochschule Hannover brachte ein CT Gewisssheit. Ausgerenkte Halswirbel verursachen starke Schmerzen. „Laut Prognose der Tierärzte kann das operiert werden“, erfuhr Söchtig. „Aber das wird teuer – 2200 bis 3000 Euro soll die OP kosten“, sagt sie. Söchtig hofft nun auf Spenden für die OP dieses jungen Hundes, der bereits so viel Pech erleben musste.

An Museums-Kreuzung aufgegriffen

„Winnie wurde am 10. Juni auf der Mühlenmuseums-Kreuzung in Gifhorn aufgegriffen“, berichtet Söchtig. „Offenbar wurde er ausgesetzt“, vermutet sie und bedankt sich bei den Leuten, die den kleinen Hund dort beherzt aufgelesen und ins Tierschutzzentrum Ribbesbüttel gebracht haben. „Schon als Winnie zu uns kam, bemerkten wir, dass etwas mit ihm nicht stimmt“, erinnert sich Söchtig. Winnie schwankte beim Gehen. „Das machte uns Sorgen und wir stellten ihn unserer Tierärztin vor.“ Eine weitere Diagnostik sollte folgen – am 20. Juli per CT in Braunschweig.

Soweit kam es nicht. Winnies Gesundheitszustand verbesserte sich zwar laut Söchtig. Kurz bevor er jedoch in eine Pflegestelle umziehen sollte, wurde es wieder schlimmer, „er schrie vor Schmerzen“. Medikamente wurden verabreicht. Es ging ihm der Tierheim-Leiterin zufolge dann wieder besser. Nach einer Woche in Pflege, „spitzte sich alles weiter zu“, berichtet Söchtig. Der kleine Hund musste dringend behandelt werden. Auf den 20. Juli konnte niemand mehr warten. Winnie wurde in die Tierärztliche Hochschule Hannover gebracht. Ein CT bracht Gewissheit – „der erste und zweite Halswirbel sind verschoben, ein Dornfortsatz bohrt sich dazwischen und verursacht die Schmerzen“, erfuhr Söchtig.

Den Tierärzten zufolge kann das operiert werden, eine Garantie gibt es laut Söchtig nicht, aber: „Er hat noch eine Chance“. Die will Söchtig ergreifen. Geht alles gut, kann der kleine Kerl jetzt operiert werden. „Die OP dauert vier bis fünf Stunden“, hat Söchtig erfahren. „Wir bangen alle um Winnies Leben“, sagt sie. Dazu gehören auch die Menschen, die Winnie in Pflege hatten. „Sie wollen den kleinen Hund nach der OP zu sich nehmen und haben signalisiert, auch die Kosten für seine Reha- und Physio-Maßnahmen zu übernehmen“, freut sie sich. Und wenn Winnie jetzt auch noch eine Chance bekommt, so hat sie doch große Angst um den Hund und ebenso vor den Kosten der Behandlung. Mit 2200 bis 3000 Euro wird das richtig teuer“, sagt Söchtig. Das Tierheim allein kann diese Summe nicht aufbringen. Deshalb bittet sie um Unterstützung.

Hilfloser Zwerg

Alle hoffen laut Söchtig nun darauf, dass es der kleine Winnie schaffen wird. „Er ist so ein hilfloser Zwerg, der einfach ausgesetzt und seinem Schicksal überlassen wurde“, sagt die Tierheim-Chefin. „Aber dann hatte Winnie doch ein bisschen Glück – er wurde aufgegriffen, und es fand sich für ihn eine Pflegestelle. Alles schien gut zu werden und jetzt bangen wir um sein Leben“, sagt Söchtig. „Wir haben hier schon viel erlebt“, erzählt sie. „Aber das sind Momente, die auch uns die Tränen in die Augen treiben.“

