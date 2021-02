Ribbesbüttel

So schockiert wie vor wenigen Tagen war der Tierschutzverein Gifhorn selten: Vor wenigen Tagen wurde in Leiferde ein Kaninchen ausgesetzt. Das Tier saß bei 10 Grad minus regungslos im Schnee in Nähe des Bahnhofs Leiferde, Spaziergänger hatten es gefunden. Sofort machten sich die Mitarbeiter im Tierheim Ribbesbüttel dran, das Leben des Kaninchens zu retten, das in einem katastrophalen Zustand war.

Die Aufpäppelversuche schienen zu fruchten

Die ersten Meldungen nach wenigen Tagen waren voller Zuversicht. Alle Aufpäppelversuche schienen zu fruchten. Das Team fieberte bei Facebook mit: „Wir freuen uns sehr für die kleine Maus“.

„Geschockt und sehr traurig“

Doch dann ging es zur dringend notwendigen zahnärztlichen Behandlung. Ein Röntgenbild zeigte, dass nicht nur die Zähne, sondern der gesamte Kiefer vereitert waren. Für die Tierschützer gab es schweren Herzens nur eine Entscheidung – Bubbles wurde von den Qualen erlöst. „Wir hatten damit nicht gerechnet und sind immer noch geschockt und sehr traurig. Nach allem, was sie durchgemacht hat...“

Die Tierschützer hat das Schicksal des Kaninchens so schockiert, dass sie eine Anzeige gegen Unbekannt stellen.

Von Andrea Posselt