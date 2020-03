Tierheim Ribbesbüttel: Hunde Bella und Barny finden ein neues Zuhause

Ribbesbüttel

Das sind gute Nachrichten aus dem Tierschutzzentrum in Ribbesbüttel. Zwei Langzeitinsassen – die Hunde Bella und Barny – haben ein neues Zuhause gefunden.

Amt beschlagnahmte Bella

Bella kam im Oktober 2017 ins Tierheim. Sie war eine von sechs Kaukasen, die vom Amt aus schlechter Haltung beschlagnahmt wurden. Einer nach dem Anderen fand ein Zuhause. Nur für Bella wollten sich die richtigen Menschen nicht finden. Lange zweieinhalb Jahre hat Bella im Tierheim verbracht. Immer wieder wurde versucht, durch Zeitungsinserate, Facebook und Homepage auf sie aufmerksam zu machen und ab und zu gab es dann auch mal eine Anfrage. Leider war nie der passende Platz dabei.

Kampagne bringt Bella ein neues Zuhause

Als das Tierheim die Chance bekam, an der Kampagne „Tierheimtier des Monats“ des Deutschen Tierschutzbundes teilzunehmen und Bella dort vorzustellen, haben die Tierheim-Mitarbeiter sofort zugesagt und für Bella eine Bewerbung losgeschickt. Die Freude war groß, als Bella ausgewählt wurde. Und tatsächlich hat diese Kampagne maßgeblich dazu beigetragen, endlich die richtigen Menschen für Bella zu finden. Am Samstag durfte Bella in ihr neues Zuhause ziehen.

Barnys Herrchen schwer erkrankt

Barny kam im März 2018 als Abgabehund ins Tierheim. Seine Menschen waren beide so schwer erkrankt, dass sie ihn nicht mehr bei sich behalten konnten. Für den damals achtjährigen Rüden brach eine Welt zusammen. Lange Zeit hatte Barny mit etlichen Unsicherheiten zu kämpfen und es fiel ihm nicht leicht, sich auf neue Menschen einzulassen. In den zwei Jahren im Tierheim hat er jedoch, nicht zuletzt mit Hilfe einer Hundetrainerin, gelernt, dass auch fremde Menschen ganz nett sein können. Sein neues Herrchen hat ihn auf der Tierheim-Homepage entdeckt und sich spontan in ihn verliebt.

Schon die erste Begegnung der Beiden hat hoffen lassen, was letztlich auch eingetreten ist: Barny hat endlich wieder ein Zuhause und einen Menschen an seiner Seite, der ihn nie wieder gehen lässt.

