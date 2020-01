Ribbesbüttel

Der Tierschutzverein Gifhorn sucht eine neue Heimat für Hündin Ruby, die Anfang November 2019 ins Tierheim nach Ribbesbüttel gebracht worden ist.

Ängstlichkeit

„ Nachdem sie noch gar nicht allzu lange in ihrer Familie gelebt hat, stellte man fest, dass man mit ihrer Ängstlichkeit überfordert war. Und nachdem Ruby dann auch noch davon lief und erst nach Tagen wieder nach Hause zurückkehrte, fiel der Entschluss, sie lieber in andere, erfahrenere Hände abzugeben“, berichtet Stefanie Söchting von der Tierheimleitung.

Sicherheit geben

„Ruby ist in der Tat sehr schüchtern und ängstlich fremden Menschen gegenüber. Sie braucht viel Zeit, um sich an neue Menschen zu gewöhnen, taut aber langsam auf, wenn man ihr einfach die Zeit dazu lässt und ihr die Sicherheit vermittelt, die sie benötigt“, so Söchting. Je souveräner und selbstverständlicher man mit Ruby umgehe, desto mehr Sicherheit gebe man ihr. Ruby sei mit Artgenossen verträglich, „wenngleich sie auch viel zu ängstlich ist, mit ihnen zu spielen oder zu toben. Auch hierfür wird sie Zeit benötigen.“

Gute Fortschritte

„Allerdings hat sich heraus gestellt, dass es Ruby sehr gut tut, wenn sie mit souveränen und menschenbezogenen Artgenossen zusammen lebt, denn sie schaut sich doch schon einiges von ihnen ab“, weiß Söchting. Aktuell lebe Ruby in einer Pflegestelle mit zwei weiteren Hunden und auch einer Katze. Sie läuft gut an der Leine, kennt Auto fahren und macht insgesamt dort Fortschritte.

18 Kilogramm schwer

Rubby ist ein Mischling und etwa drei Jahre alt. Sie ist 50 Zentimeter groß und wiegt 18 Kilogramm. Als zukünftige Hundehalter sucht das Tierheim ruhige und erfahrene Menschen. Weitere Infos zu Rubby gibt es unter Tel. 05374-4434 oder per Mail: info@tierschutzgifhorn.de.

Von der Redaktion