Tierheim-Neubau in Ribbesbüttel: Das sind die aktuellen Pläne

Ribbesbüttel

Die Gemeinde Ribbesbüttel will unbedingt, dass das Tierheim im Ort bleibt. Bürgermeister Hans-Werner Buske kündigte an, dass der Rat am Dienstag, 7. September, eine Grundsatzentscheidung darüber trifft, wo der Neubau entstehen soll. Dass neu gebaut werden muss, daran ließ Vereinsvorsitzende Andrea Reichstein keinen Zweifel. Und auch die Mitglieder des Vereins gaben dem Vereinsvorstand freie Hand für die nächsten Schritte. Allerdings an einem anderen Standort als bisher gedacht.

Der ursprünglich vorgesehene Standort in der Nähe des Wertstoffhofs Ausbüttel zerschlug sich, weil das Grundstück dort in einem Landschaftsschutzgebiet liegt. Vor einem Jahr wurde dann mal ein Grundstück im neuen Gewerbegebiet im Ort in Betracht gezogen – das Gebiet am Sandberg soll vergrößert werden. Aber auch dem erteilte Buske bei der Mitgliederversammlung des Tierschutzvereins jetzt eine Absage. Als Stefan Prekale, Ordnungsamtsleiter der Samtgemeinde, auf „zwei Grundstücke im Ort“ verwies, die für den Neubau in Frage kämen, reagierte Buske: „Es steht nur noch ein Grundstück zur Verfügung.“

Ein Neubau in Sichtweite des jetzigen Standorts

Dabei handelt es sich um eine Fläche in der Nähe der Klärteiche zwischen Ribbesbüttel und Winkel, „also in Sichtweite des jetzigen Tierheims“, wie Andrea Reichstein anmerkte. Dass der Neubau möglichst nahe am bisherigen Standort entsteht, war den Tierschützern wichtig, um das engmaschige soziale Netzwerk vor Ort zu erhalten.

„Wir müssen und wollen den Neubau planen“, betonte die Vorsitzende. Das jetzige Tierheim entspreche nicht den Vorgaben des Deutschen Tierschutzvereins, „es ist renovierungsbedürftig, und die vorhandenen Räume reichen nicht“. Ein Punkt sei, dass Quarantäne- und Krankenstation zurzeit nicht voneinander getrennt werden können, ein anderer, dass aus den jetzigen Hundezwingern Hundehäuser werden sollen, um eine bessere Unterbringung der Vierbeiner zu sichern.

Der Pachtvertrag endet im August 2023

Mit vorsichtig optimistischer Zeitplanung hofft Reichstein, dass Ende 2022, spätestens Anfang 2023 der Baubeginn möglich ist. „Unser Pachtvertrag hier läuft im August 2023 aus, allerdings haben wir die Option auf eine Verlängerung um fünf Jahre.“

Hauptversammlung in Corona-Zeiten: Der Tierschutzverein Gifhorn und Umgebung sprach auch über den geplanten Neubau des Tierheims. Quelle: Christina Rudert

Die ursprüngliche Kostenplanung von einer Million Euro für den Neubau sei vermutlich allerdings nicht mehr zu halten, „wir gehen eher von 1,5 Millionen Euro aus“. Eine Summe, die der Verein nicht alleine stemmen muss, denn die Kommunen Sassenburg, Isenbüttel, Meinersen, Papenteich, Wesendorf und Gifhorn – deren Fundtiere in Ribbesbüttel unterzubringen sind – sind auch finanziell gefragt. „Wir als Verein haben 200 000 Euro in die Rücklage gestellt für den Neubau“, informierte Schatzmeister Wolfgang Schaepers. „Wir müssen nur wissen, wann und wie viel Geld wir zur Verfügung stellen müssen“, betonte Dirk Behrens als Vertreter der Sassenburg die grundsätzliche Unterstützung. Prekale machte nur darauf aufmerksam, dass dafür im Vorfeld von jeder der Kommunen ein Ratsbeschluss erforderlich sei.

Die Bilanz des Tierheims Gleich für zwei Jahre zog Tierheimleiterin Stefanie Söchtig Bilanz – und die fiel traurig aus. Im Laufe des Jahres 2019 waren 574 Tiere im Tierheim unterzubringen, darunter 413 Fundtiere. „Vorwiegend Katzen“, so Söchtig. Nicht immer gab es ein Happy End wie beim Lämmchen Lotti, das jetzt bei Stefanie Söchtig auf der Weide lebt und dieser wie ein Hund folgt. Manchmal ließ das Happy End auch lange auf sich warten, zum Beispiel bei der Kaukasischen Schäferhündin Maya, „die erst nach eineinhalb Jahren bei uns im Heim ein neues Zuhause gefunden hat.“ Sie hütet jetzt die Schafe einer Wanderschäferin. Im Jahr 2020 musste das Tierheim 523 Tiere unterbringen, 317 davon Fundtiere. Söchtig erinnerte an den kleinen Chihuahua-Mischling, der im Juni am Mühlenmuseum gefunden wurde. „Er war erst wenige Monate alt und litt an einer Fehlstellung der Halswirbelsäule.“ Dank großzügiger Spender sei eine Operation möglich gewesen, „jetzt lebt Winnie Pooh schmerzfrei“. Reihenweise tragende Mutterkatzen waren im Tierheim abgegeben worden, und auch um ausgesetzte Kitten mussten sich Söchtig und ihr Team kümmern. „Das ist nur möglich dank des Engagements zahlreicher Ehrenamtlicher“, bedankte sie sich.

Der Vorstand geht auf Suche nach einem Architektenbüro

Die Vereinsmitglieder stimmten zu, dass der Vorstand sich ein Architektenbüro sucht, das die weitere Planung – inklusive Kostenplanung – erstellt. Außerdem wurde der Vorstand ermächtigt, die Finanzierungsgespräche zu führen und den Kaufvertrag für das Grundstück zu unterschreiben, sobald es so weit ist. „Wir geben auf alle Fälle Gas“, versprach Buske seitens der Gemeinde Ribbesbüttel.

Von Christina Rudert