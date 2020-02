Das ist eine Überraschung: Die Wittinger Brauerei hat das Seehotel am Tankumsee in Isenbüttel an Wolfgang Heitmann verkauft. Der Aufsichtsratschef der Autohaus Wolfsburg Hotz und Heitmann Gruppe will jetzt in das Gebäude investieren – und hat jetzt seine Pläne für das 48-Zimmer-Haus samt Restaurant vorgestellt.