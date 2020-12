Isenbüttel/Braunschweig

Das Verfahren um den Kletterturm am Tankumsee geht in eine weitere Runde: In dem Zivilprozess zwischen der No Limit GmbH und der Tankumsee GmbH hat die vorsitzende Richterin am Donnerstag einen so genannten Beweisbeschluss verkündet – sie sieht also weiteren Klärungsbedarf.

Darum geht es in dem Verfahren: Die No Limit GmbH sollte eigentlich unter dem Namen Monkeyman den Kletterturm am Tankumsee betreiben. Nach langem Streit hinter den Kulissen, in dem es um immer wieder verschobene Eröffnungstermine und angeblich nicht eingehaltene Zusagen ging, verkündete Monkeyman im November 2019 den Ausstieg aus dem Projekt – und verklagte die Tankumsee-Betriebsgesellschaft im Anschluss auf Schadenersatz in Höhe von rund 3,9 Millionen Euro.

Anzeige

Vor dem Landgericht Braunschweig wird derzeit allerdings nur eine Teilklage über 5001 Euro verhandelt. Es handelt sich um eine Art Testballon der No Limit GmbH, um die Erfolgschancen des gesamten Verfahrens zu ermitteln.

Am bislang ersten und letzten Verhandlungstag am 10. September hatte die Richterin der No Limit GmbH Hinweise erteilt. Es waren also noch Fragen offen – und sind es jetzt wohl immer noch. Denn am Donnerstag wurde nur ein Beweisbeschluss verkündet, und kein Urteil. Beide Parteien haben sich demnach unterschiedlich zum Sachverhalt geäußert. „Darüber muss jetzt ein Beweis erhoben werden“, sagt der stellvertretende Gerichtssprecher Dr. Stefan Bauer-Schade.

Für die Erhebung der notwendigen Beweise gibt es zwei Möglichkeiten

Dazu bestehen zwei Möglichkeiten: Entweder werden Zeugen vernommen oder Sachverständige gehört. Beides kostet Zeit und Geld. Für die Beweisaufnahme mit Zeugen müssen demnach weitere zwei bis drei Monate eingeplant werden. Sind Sachverständige notwendig dauert es sogar vier bis fünf Monate. In beiden Fällen muss die jeweilige Partei finanziell in Vorleistung treten und die Kosten übernehmen.

Wie genau das Verfahren nun weitergeht, ist also offen. Klar ist nur, dass noch nicht alle Fragen beantwortet sind. Welche das sind, lässt der stellvertretende Gerichtssprecher offen. Aber diese zu beantworten „wird nicht ruckzuck gehen“, sagt Dr. Bauer-Schade. Die Tankumsee GmbH war am Donnerstag nicht zu einer Auskunft bereit – zunächst sollte der Aufsichtsrat über den Verfahrensstand informiert werden.

Lesen Sie auch:

Von Christian Albroscheit