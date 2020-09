Isenbüttel

Menschenleben retten – auf dem Wasser und an Land: Die DLRG Ortsgruppe Hankensbüttel-Wittingen bildete sich jetzt bei ihrem letzten Wachdienst in dieser Saison am Tankumsee anhand unterschiedlicher Szenarien fort. Die 15 Lebensretter arbeiteten dabei mit Isenbütteler Feuerwehr und Uelzener DRK Rettungshundestaffel zusammen.

Die Puppe wird dank Schnorcheltauchkette gesucht und geborgen

Zunächst übten die Teilnehmer im Wasser. In der Vergangenheit hatte das DLRG-Team schon öfter bei Einsätzen mit Feuerwehrkräften aus dem Umkreis zusammen gearbeitet. Deshalb ordneten Tobias Tretschok, Wachführer der DLRG, und Dominik Flemmer von der Freiwilligen Feuerwehr Isenbüttel eine gemeinsame Übungsaktion an. In der geprobten Situation wurde eine Person – dargestellt durch eine Puppe – im vorderen Bereich der Badezone vor der DLRG-Station vermisst. Zu Sechst suchten Rettungsschwimmer und Feuerwehrkameraden das Gebiet ab und nutzten dabei sowohl Boot als auch Schnorcheltauchkette. Die Person konnte auf diese Weise schnell lokalisiert und geborgen werden.

Anzeige

Mantrailer suchen in der Ferienhaussiedlung nach einem Vermissten

Der folgende Part war für die Personensuche an Land vorgesehen. Wieder war eine Person vermisst. Zusammen mit den sieben Hundeführern und den dazugehörigen Hunden von der DRK Rettungshundestaffel aus Uelzen machte sich das DLRG-Team auf die Suche. Dabei kamen Mantrailer – das sind Spürhunde, die auf das Finden vermisster Menschen spezialisiert sind – zum Einsatz, in der Ferienhaussiedlung nahmen sie gezielt die Spur auf und machten den Vermissten schnell ausfindig. Weiterhin wurden Flächensuchhunde eingesetzt, die im schwer zugänglichen Uferbereich ihre Spürnasen unter Beweis stellten.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Eine besondere Herausforderung: Mantrailer im Rettungsboot. Quelle: DLRG Hankensbüttel

Zurück im Wasser: Wie die Rettungsschwimmer, so mussten auch die Vierbeiner üben, einen Menschen aus dem kühlen Nass in das Motorrettungsboot zu hieven. Einige Rettungsschwimmer begaben sich dafür in die Rolle des Vermissten. Für beide – Hunde wie Bootsbesatzung – war das eine besondere Herausforderung.

Auch in Zukunft wird der Austausch zwischen den Organisationen fortgesetzt

Der Austausch mit den Kräften anderer Hilfsorganisationen ist den Wasserrettern wichtig, um im Einsatzfall optimal zusammenarbeiten zu können. Das Wissen um die Fähigkeiten und Leistungen des jeweils anderen ermögliche im Einsatzfall eine schnellere Nachalarmierung von Spezialkräften. Grund genug, um diesen Austausch auch im nächsten Jahr fortzuführen.

Lesen Sie auch:

Von Hinnerk Jordan