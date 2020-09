Isenbüttel

Landrat Dr. Andreas Ebel stattete jüngst der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft am Tankumsee einen Besuch ab. Dabei richtete er den örtlichen DLRG-Mitgliedern einen Dank für ihre Bereitschaft aus und verschaffte sich einen Überblick über die Ausrüstung.

„Der Einsatz der DLRG hier in Isenbüttel ist unbezahlbar. Sie sorgen in Ihrem eigenen Sommerurlaub für die Sicherheit am See. Das ist aller Ehren wert“, bedankte sich der Landrat bei den anwesenden DLRG-Vertretern Heinz Stute, Henning Evers und Tobias Tretschok. Alle drei gehören der Ortsgruppe Hankensbüttel-Wittingen an.

Täglich bis zu 15 000 Badegäste in der Hochsaison

Während der Hauptbadesaison im Sommer wachten täglich zehn bis 20 Ehrenamtliche der DLRG über den Betrieb am Tankumsee und hielten sich einsatzbereit. Allein im vorigen Jahr investierten 207 Ehrenamtliche knapp 10 000 Stunden ihrer Freizeit, um die etwa 10 000 bis 15 000 Badegäste pro Tag im Blick zu behalten. Die Ortsgruppe Hankensbüttel, die neben 30 weiteren Ortsgruppen zum Bezirk Braunschweig gehört, absolvierte in der Regel an die 30 Prozent aller Wachstunden am Tankumsee.

Hin und wieder ist bei Rettungseinsätzen mehr als der eigene Körper nötig – Abhilfe schafft ein fahrbarer Untersatz. Als solchen benutzen die freiwilligen Helfer momentan ein gut zehn Jahre altes Boot. Allerdings sei dieses deutlich zu klein für die Aufträge der DLRG, wie Ebel vor Ort erfährt. Die Motorleistung kommt oftmals an ihre Grenzen. Besonders bei Rettungseinsätzen, auf die die Ehrenamtlichen der DLRG vorbereitet und gut ausgestattet sein müssen, offenbaren sich die Mängel des Wasserfahrzeugs. Beispielsweise wird der Platz auf dem kleinen roten Boot zu eng, wenn zwei bis drei DLRG-Schwimmer eine Person aus dem Wasser gezogen haben. Darüber hinaus wird die DLRG als Dienstleister für die Tankumsee GmbH gelegentlich gebeten, mit dem Boot die Badeinsel im Wasser zu verlegen oder gekenterte Segelboote wieder aufzurichten.

Das Boot genügt den Ansprüchen nicht mehr: Wenn zwei oder drei Rettungsschwimmer mitfahren, wird der Platz zu klein. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Die DLRG braucht dringend ein modernes Rettungsboot

Deswegen ist es das Ziel, im kommenden Jahr ein größeres, robusteres und stärker motorisiertes Boot anzuschaffen. Doch das sind nicht die einzigen Baustellen, die DLRG-Mitglieder haben noch weitere Vorhaben geäußert. So umfassen ihre Ziele außerdem eine höhere Verpflegungspauschale während des Wachdienstes, ein mobiles Echolot zur Ortung von Personen unter Wasser, sowie die Modernisierung der DLRG-Station und der Wachtürme. Für Sanierungsarbeiten stellen die DLRG-Mitglieder – wie von ihnen gewohnt – ihre Beihilfe zur Verfügung und packen gerne mit an, sobald die nötigen finanziellen Mittel vorhanden sind.

Modernisierung nötig: Auch an den Wachtürmen ist nach Ansicht der DLRG etwas zu tun. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

„Meine Kameraden und ich danken dem Landrat für seinen Besuch an unserer Wasserrettungsstation. Wir haben ihm dargelegt, was es in den nächsten Jahren braucht, um weiterhin einen professionellen Wachdienst vorzunehmen“, kommentierte Heinz Stute, Technischer Leiter des DLRG-Bezirks Braunschweig, anschließend das Treffen mit Ebel.

Von Hinnerk Jordan