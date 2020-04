Seehotel: Modernisierung läuft

Isenbüttel

Keine halben Sachen: Dafür ist Wolfgang Heitmann bekannt. Der Unternehmer, der das Seehotel am Tankumsee von der Wittinger Brauerei gekauft hat, modernisiert die Immobilie umfassend. Derzeit läuft bereits die Neugestaltung des Außengeländes. Danach soll’s auch innen weitergehen.

Übernahme im Februar

Der Aufsichtsratschef der Autohaus Wolfsburg Hotz und Heitmann Gruppe hatte bereits bei der Übernahme des Hotels Mitte Februar angekündigt, dass er in das Gebäude kräftig investieren werde. Der 70-Jährige, der das Projekt gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Michael Roth angeht, kennt sich in der Hotelbranche bestens aus: Er ist bereits Geschäftsführender Gesellschafter der Alten Mühle in Weyhausen.

Modernisierung läuft

„Inzwischen laufen die Modernisierungsarbeiten für die Außenterrasse des Hotels“, sagt Heitmann. Auch rund um den Gebäudekomplex würde kräftig gearbeitet. „Neuanpflanzungen sollen für eine gepflegte und einladende Atmosphäre sorgen“, so Heitmann. Die Außenterrasse – sie bietet einen einmaligen Blick auf den gesamten See – soll nach Fertigstellung mit Eisdiele und Cafeteria zum Verweilen einladen. Die Arbeiten sind Ende Februar angelaufen und sollen Ende April beendet werden.

Synergieeffekte mit der Alten Mühle

Heitmann, der es vom gelernten Automechatroniker zu einem der erfolgreichsten Unternehmer in der Region gebracht hat, will das Seehotel am Tankumsee wieder ganz weit nach vorne bringen – und setzt dabei auch auf Synergieeffekte mit dem von ihm geleiteten Vier-Sterne-Superior-Haus Alte Mühle in Weyhausen.

Zeitgemäße Neugestaltung

Auch das Innere des Tankumsee-Hotels will Heitmann von Fachfirmen zeitgemäß modernisieren lassen. „Es geht um die Neugestaltung des Restaurants, der Zimmer und der Einrichtung“, geht Heitmann auf Details des Vorhabens ein. „Wir werden alles auf den neuesten Stand bringen“, verspricht der Unternehmer. Der Zeitplan sehe vor, diese Arbeiten bis Ende 2021 zum Abschluss zu bringen. „Das Objekt ist wirklich klasse“, hat Wolfgang Heitmann keinen Zweifel daran, dass das Hotel nach Fertigstellung von Gästen aus nah und fern prima angenommen wird.

Fitnesscenter inklusive

Das Seehotel am Tankumsee verfügt aktuell über 48 Zimmer – 46 davon sind Doppelzimmer. Zudem gibt es eine Bar, ein Fitnesscenter, einen Innenpool und ein Hamam. Im Restaurant finden bis zu 180 Personen Platz. Auf der Außenterrasse konnten bisher rund 200 Personen bewirtet werden.

Von Uwe Stadtlich