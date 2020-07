Isenbüttel

Eigentlich beginnt die Saison des Wachdienstes am Tankumsee Anfang Mai. Aber dieses Jahr ist wegen Corona alles anders, auch bei der DLRG. Erst am Pfingstwochenende waren alle Vorschriften einhaltbar, die Station am See durfte besetzt werden. Auch jetzt ist noch längst nicht alles wieder möglich, wie Marcus Bock berichtet. Er ist mit zehn weiteren Mitgliedern der DLRG Vorsfelde dieses Wochenende im Einsatz.

Der organisatorische Aufwand ist ungleich höher als sonst. Jeder, der an den See mitfährt, muss vorher unterschreiben, dass er keine Corona-Symptome hat. Die Zusammensetzung der Gruppe darf sich nicht verändern, „wir dürfen auch keine Familienmitglieder auf das Gelände lassen“, so Bock. Und das erste, was es morgens zu hören gibt, ist eine Erinnerung an die Hygieneregeln. „Pro Wachdienst übernimmt ein Hygienebeauftragter die Verantwortung, dass regelmäßig Türklinken, Handläufe und sanitäre Einrichtungen desinfiziert werden.“ Wer das Gelände verlässt, setzt die DLRG-Maske auf. In die Küche dürfen nur zwei Personen, immer die selben. Im Schlafraum muss zwischen den Schläfern ein Bett frei bleiben.

Hygieneregeln sind auch bei Sanitätseinsätzen strikt einzuhalten. Als eine Neunjährige mit aufgeschürftem Knie an die Wachstation kommt, bekommt sie erst einen Mundschutz und darf dann das Grundstück betreten. Ihre Kontaktdaten werden aufgenommen, die Hände desinfiziert, bevor sie ein Pflaster auf die Wunde geklebt bekommt. Einsätze am oder im See sind ähnlich strikt reguliert: „Mund-zu-Mund-Beatmung ist nicht erlaubt, wir dürften im Notfall nur eine Herz-Druck-Massage vornehmen, bis das Rettungsgerät da ist“, erklärt Bock. Und bei der Massage muss das Gesicht des Patienten mit einem Tuch abgedeckt werden.

Ohne Training geht es nicht Damit die Retter nicht selber gerettet werden müssen, ist regelmäßiges Training notwendig. „Das lag aber wegen Corona komplett auf Eis“, berichtet Marcus Bock vom Vorstand der DLRG Vorsfeld. Dank guter Kontakte zum Schwimmbad in Almke durften die Rettungsschwimmer schon vor Saisonstart rein – sie brauchen keine Schwimmaufsicht –, und auch jetzt haben sie wöchentlich eine Stunde zur Verfügung. „Da mussten wir erstmal die Kondition wieder aufbauen“, sagt Bock. Im nächsten Schritt durfte dann das Jugendeinsatzteam wieder ins Wasser, „das sind unsere Rettungsschwimmer in Ausbildung“, und dann auch die Erwachsenengruppe. „Nur der Schwimmunterricht für Kinder muss pausieren, damit können wir nach aktuellem Stand erst nach der Sommerpause wieder starten.“ Wenn die DLRG ihr Training absolviert, hat sie dafür zwei Schwimmbahnen – also drei Meter – nebeneinander zur Verfügung, die zeitgleich von maximal sieben Personen genutzt werden dürfen. „Am Beckenrand steht jemand und passt auf, dass die erforderlichen Abstände eingehalten werden“, so Bock. Theoretische Ausbildung lief in der Zwangspause per Videokonferenzen, „das hat auch gut funktioniert“. Und inzwischen steht auch fest, dass Lizenzen um ein Jahr verlängert werden, auch wenn die dafür eigentlich erforderlichen Lehrgänge zurzeit nicht möglich sind. Ob jemand wirklich im Ernstfall einsetzbar ist, wird bei jedem Wachdienst mit einem Rettfähigkeits-Test überprüft: „100 Meter laufen, 200 Meter schwimmen, dann ein 50-Meter-Sprint ins Wasser, aus drei Meter Wassertiefe eine Puppe bergen, diese 50 Meter abschleppen und anschließend wiederbeleben“, nennt Bock die Bestandteile dieses Tests, die am Stück absolviert werden müssen.

Weil wegen des Wetters nur wenige baden gehen, haben die Vorsfelder Zeit für die Ausbildung. „Unser Thema ist der Transport von Patienten“, sagt Bock. Er hat das Programm vorbereitet mitsamt einiger Überraschungen. Während Sanitäter Fabian Wölke einer Gruppe die Nutzung der Vakuummatratze für Patienten mit Wirbelsäulenverletzungen erklärt, proben Henrik Stenzel, Daniel Wieczek und Galina Schiller die Wasserrettung. Galina Schiller soll die Schwimmerin in Not mimen. Sie schwimmt ein Stück raus, signalisiert, dass sie Hilfe braucht. Wieczek schnappt sich seine Schwimmflossen, rennt in den See, zieht die Flossen an und krault in kürzester Zeit zum „Opfer“. „Als erstes muss er dort die Lage klären: Ist die Person bewusstlos oder nur erschöpft?“, übersetzt Bock in Worte, was sich gerade im Wasser abspielt. Je nach Situation gibt es verschiedene Methoden, den Patienten ans Ufer zu bringen, Wieczek zieht Schiller mit dem aus dem Erste-Hilfe-Kursus bekannten Rautekgriff rückwärts ans Ufer. Im flachen Wasser wartet Stenzel und trägt gemeinsam mit Wieczek die junge Frau die letzten Meter an den Strand.

Nächster Durchgang, dieses Mal mit dem Rettungsbrett. Ein wahres Hilfswunder, wie Bock erklärt: „An den Schlaufen können sich mehrere Personen festhalten.“ Was durchaus schon mal genutzt wird, wenn mitten auf dem See ein Schlauchboot plötzlich die Luft verliert. Jetzt ist Wieczek der Schwimmer in Not, Stenzel paddelt auf dem Brett zu ihm und hievt ihn mit wenigen Handgriffen auf das Brett, um ihn dann an Land zu schieben.

Auch die Bootsführer müssen ran, die Vorsfelder nutzen dafür nicht nur das am See vorhandene Boot, sondern haben zusätzlich ihr eigenes mitgebracht. „Der starke, regelmäßige Wind hat die Übungen unterstützt“, lacht Bock. Erste Aufgabe: Ein Boot dümpelt mit Motorschaden auf dem See und muss gegen das Abdriften gesichert werden. Zweite Aufgabe: Der Bootsführer ist bei Vollgas ohnmächtig geworden. Und für den Samstagabend hat sich Bock noch etwas Besonderes überlegt: „Wir proben die Suche nach einem vermissten Kind.“

