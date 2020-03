Vollbütteler haben großes Interesse am neuen Treff

Vollbüttel

Mit dem Jugendtreff konnte Vollbüttels Jugend zuletzt nicht mehr wirklich viel anfangen. Die Räume im Raiffeisengebäude ungenutzt zu lassen, kam für die vor Ideen strotzende Dorfgemeinschaft aber nicht in Frage. Unterstützt von der Gemeinde Ribbesbüttel hat sie dort renoviert. Das Ergebnis war am Sonntag beim Tag der offenen Tür zu bestaunen.

Warum der Jugendtreff zum Treff für alle wird

Der Bedarf an Jugendarbeit der Samtgemeinde Isenbüttel im Dorf hat stark nachgelassen. Denn die meisten Jugendlichen seien in der Feuerwehr, im MTV oder im Schützenverein aktiv, berichteten Bürgermeister Hans-Werner Buske und Ratsherr Raimund Heimann. Da hat es nahe gelegen, für den alten, nicht mehr genutzten Jugendtreff eine neue Funktion zu finden. Vereine und Gruppen aus dem Dorf meldeten Bedarf an – und packten auch gleich kräftig mit an: „Sie haben die Räume in Eigenregie auf Vordermann gebracht. Die Gemeinde musste nur ganz wenig beisteuern“, lobte Buske die Vollbütteler. Allen voran den MTV und die Landfrauen.

Großes Interesse am Tag der offenen Tür

Beim Tag der offenen Tür, zu dem es reichlich belegte Brötchen, Kuchen und Getränke gab, schauten viele interessierte Bürger, wie es um den ehemaligen Jugendtreff inzwischen steht. Da Vollbütteler jedes Alters Interesse bekundet haben, die Räume zu nutzen, ist der nun ein Mehrgenerationentreff. „Aber weil das zu sperrig klingt, nennen wir ihn einfach Treff“, sagte Buske. Dort treffen sich bereits montags Vollbütteler auf ein paar gemeinsame Runden mit Brett- und Kartenspielen, auch die neu gegründete Dartsparte des MTV Vollbüttel fühlt sich schon wie zuhause.

Weitere Ideen für den Treff

„Wir möchten heute gern weitere Ideen sammeln, was möglich ist und vor allem auch, wer hier etwas anbieten möchte“, erläuterte Heimann, den Zweck des Tages der offenen Tür. Denn klar ist für den Ratsherrn wie auch für Bürgermeister Buske: „Es braucht nicht nur Ideen, sondern immer auch jemanden, der den Hut aufhat. Nicht dass alles an uns hängen bleibt.“ Vorstellbar sei dort ein Mitbringfrühstück zu etablieren, das ja auch andernorts in der Gemeinde bereits erfolgreich läuft. Oder eine Plattdeutsch- und Sütterlingruppe: „Das kann kaum noch jemand. Es wäre schade, wenn es verloren ginge“, sagte Heimann.

Außengelände wird noch auf Vordermann gebracht

Oder wie wäre es mit einem Sonntagskaffee frei nach dem vom Gifhorner Kultbahnhof übernommenen Motto „Zwischen Torte und Tatort“, ergänzte Buske. Draußen wolle man bis zum Sommer noch den Grillplatz auf Vordermann bringen. Boccia und Riesenmikado könnte man dort auch spielen. Und selbstverständlich seien Jugendliche im Treff jederzeit willkommen, wenn sie doch mal wieder einen Ort für sich brauchen. Es sei gewiss problemlos möglich sich mit den anderen Gruppen im Treff zu arrangieren, versicherten beide.

Heimatarchiv im Dachgeschoss?

Im Dachgeschoss könnte man ein Heimatarchiv für die ganze Gemeinde unterbringen. Zumal jüngst ein Vortrag von Harry Mertins über die ehemalige Vollbütteler Dorfschule hervorragend angekommen ist. Es sei doch wichtig die Dokumente aus dem Gemeindeleben für die Nachwelt zu bewahren, waren sich Buske und Heimann einig. Man müsste für dieses „Gemeindegedächtnis“ das Dachgeschoss allerdings erst noch ausbauen. Am ehesten könnte das wohl als hoffentlich förderfähiges Projekt der Dorfregion gelingen. „Aber das ist noch Zukunftsmusik, die in weiter Ferne spielt“, sagte Buske.

Von Ron Niebuhr