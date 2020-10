Isenbüttel

Die Samtgemeinde Isenbüttel digitalisiert die Verwaltung ihrer Kita-Plätze – und Eltern müssen ihre Kinder von nun an online über das System Little Bird anmelden. Samtgemeindebürgermeister Hans Friedrich Metzlaff ist sich sicher: Die online-basierte Software hilft Eltern, Kita-Leitungen und auch der Samtgemeindeverwaltung. „Das ist ein Schritt weg von der Zettelwirtschaft“, sagt Metzlaff.

Eltern, die ihr Kind in einer Krippe oder Kita in der Samtgemeinde Isenbüttel anmelden wollen, nutzen dafür ab sofort das Internet-Portal Little Bild (www.little-bird.de/isenbuettel). Sie können sich dort über Träger, Betreuungszeiten, pädagogische Konzepte und Kontaktdaten der Kitas und Krippen in der Samtgemeinde Isenbüttel informieren. Nach der kostenlosen Registrierung können sie eine Betreuungsanfrage für maximal drei Einrichtungen stellen. Eine erste Rückmeldung erhalten sie sofort, die Vergabe der Plätze erfolgt wie bislang auch nach Ablauf der Anmeldefrist. Für das Kita-Jahr 2021/22 ist das am 1. Februar.

Das System ist eine Arbeitserleichterung für Eltern, Kita-Leitungen und Verwaltung

„Das ist der logische Schritt ins digitale Zeitalter“, erklärt Thorsten Müller, Abteilungsleiter Jugend und Soziales bei der Samtgemeinde. Und zwar nicht nur bei der Vergabe der Kita-Plätze, sondern auch bei der Verwaltung. Denn hinter der Anmeldung steht ein komplexer Prozess. Bislang mussten die Eltern-Wünsche in Excel-Tabellen registriert und sortiert werden. Anschließend folgten Gespräche zwischen Samtgemeinde, Kita-Trägern und Kita-Leitungen. Erst dann erfuhren die Eltern, ob ihr Kind den gewünschten Platz bekommt. Das wird jetzt leichter, denn die Software Little Bird leistet die Vorarbeit.

Auch für Eltern wird es leichter und schneller. Denn ein paar Klicks ersetzen viele Gänge. Viele Unterlagen, die bei der Anmeldung bislang in Papierform in der Kita abgeliefert werden mussten, können von nun an in Little Bird gespeichert werden. Verwaltung und Kita-Leitung haben dann unter Wahrung des Datenschutzes Zugriff auf die im System hinterlegten Daten. Eltern, deren Kinder bereits eine Kita oder Krippe in der Samtgemeinde Isenbüttel besuchen, müssen sich nicht mehr registrieren. „Die Daten sind bereits in das System eingepflegt“, berichtet Thorsten Müller.

Little Bird soll den persönlichen Kontakt zwischen Eltern und Kitas nicht ersetzen

Little Bird kann und soll den persönlichen Kontakt nicht ersetzen, betonen Christine Hartmann (evangelisch-lutherischer Kitaverbund Gifhorn) und Karin Single (DRK-Kreisverband Gifhorn). Den beiden Kita-Trägern in der Samtgemeinde Isenbüttel ist es wichtig, dass Eltern sich vor der Anmeldung die Kitas anschauen und mit den Leitungen ins Gespräch kommen. Nur so könnten Eltern sicher sein, die richtige Kita für ihr Kind zu finden.

Die Samtgemeinde Isenbüttel lässt sich Early Bird rund 4 500 Euro im Jahr kosten. Im Kreis Gifhorn ist sie nach eigenen Angaben die einzige, die mit diesem System arbeitet. Die Städte Gifhorn und Wittingen sowie die Samtgemeinde Boldecker Land setzen auf andere Online-Systeme.

Von Christian Albroscheit