Streuobstwiese: Auf Wasbüttels Helfer ist immer Verlass

Wasbüttel

Ein groß angelegter Arbeitseinsatz ging jetzt auf Wasbüttels Streuobstwiese über die Bühne. Die Isenbütteler Nabu-Gruppe um Bernd Markert hatte Helfer zusammengetrommelt, um den rund 200 Obstbäumen einen neuen Schnitt zu verpassen. „Alle schaffen wir heute sicher nicht. Wenn wir 50 Bäume schneiden, ist das eine Spitzenleistung“, sagte er.

„Hier ist die Hilfsbereitschaft immer sehr stark“

Immerhin hatten sich mehr als 20 Freunde des Nabu zu der Aktion angemeldet. „Unser großes Glück ist, dass die Streuobstwiese in Wasbüttel ist. Hier ist die Hilfsbereitschaft immer sehr stark“, freute sich Markert, wie sehr man von der intakten Dorfgemeinschaft profitiert. Übrigens nicht nur bei Arbeitseinsätzen sondern genauso auch beim Blütenfest im Frühsommer und beim Ernten und Mosten im Herbst. Bei mehr als 200 Bäumen auf der Wiese ist die Nabu-Gruppe für jede Hilfe dankbar.

Schneiden ist eine Sisyphusarbeit

Doch selbst mit starker Unterstützung bleibt das Schneiden der Obstbäume im Grunde eine Sisyphusarbeit. „Wenn wir einmal alle Bäume zurückgeschnitten haben, können wir gleich wieder von vorn anfangen“, sagte Markert. Oft sogar schon früher, denn „mit einem guten Schnitt wachsen die Bäume hervorragend“, sagte er. Ohne Schnitt geht es übrigens nicht, weil Obstbäume schon vor 3000 Jahren von den alten Ägyptern für besonders viel Ertrag kultiviert worden seien. Und seitdem wüchsen sie nicht mehr so natürlich wie etwa Eichen oder Linden, erklärte Markert.

Einige bringen Sägen mit

Die Helfer rückten mit Astscheren und -sägen, Leitern und Schubkarren an. Neben Knowhow waren überwiegend Muckis gefragt. Einige brachten aber auch elektrische Sägen mit. „Wir haben diesmal sehr viel Glück mit dem Wetter“, sagte Markert. 2019 klappte es mit dem Arbeitseinsatz erst im dritten Anlauf - zuvor verhinderte starker Regen das Schneiden der Bäume auf der insgesamt gut 2,6 Hektar großen, seit 1988 bestehenden Streuobstwiese.

Schon seit 30 Jahren aktiv

Einer, der sie damals mit angelegt hat, war auch jetzt - mehr als 30 Jahre später - wieder am Start, um kräftig mit anzupacken: Hans-Joachim Appé aus Isenbüttel. „Es macht mir einfach Spaß, vor allem das Ernten und Mosten“, sagte er. Aber das Zurückschneiden der Bäume gehöre für ihn ebenfalls dazu. Und: „So lange es körperlich geht, helfe ich gern“, betonte er. Karl-Heinz Friedsmann sah es genauso: „Ich habe die neue Hütte ja fast im Alleingang gebaut“, sagte er. Da sei Baumschnitt doch ein Klacks für ihn.

Auch neue Nistkästen aufgehängt

Der Wasbütteler Karl-Heinz Ziombkowski war auf der Streuobstwiese in ganz besonderer Mission unterwegs: „Wir wollen hier heute gleich ein paar neue Nistkästen aufhängen“, sagte er. 45 Stück gibt es dort schon. Die 15 von Doris Plenter aus Leiferde mitgebrachten Neuzugänge wolle man so anbringen, dass sie vor allem für Rotschwänzchen als Unterkunft attraktiv sind, erklärte Ziombkowski. Aber auch beim Obstbaumschnitt und allem, was sonst zu tun ist, mischt der Wasbütteler gern mit. „Das ist einfach naheliegend für mich. Ich wohne doch direkt an der Wiese“, sagte er.

Totholzecken angelegt

Die abgeschnittenen Zweige und abgesägten Äste schichteten die Helfer zu Totholzhecken auf. Die wissen kleine Tiere sehr zu schätzen, allen voran die Haselmaus. „Davon tummeln sich hier inzwischen jede Menge“, sagte Nabu-Chef Markert. Aber auch bei Vögeln, Kaninchen und Hasen seien Totholzhecken als Schutz durchaus beliebt. Abgesehen davon schauen größe Wildtiere immer mal wieder auf der Streuobstwiese vorbei: „Ab und zu kann man hier sogar ein paar Rehe beobachten“, erzählte Markert. Der Nabu revanchierte sich bei allen Helfern mit einem Mittagessen.

Von Ron Niebuhr