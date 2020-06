Trotz Vollsperrung: Verkehrschaos in Isenbüttel bleibt aus

Isenbüttel

„Die Leute waren schon irritiert“, fasst Gemeindedirektor Klaus Rautenbach am Dienstag die Situation an Tag eins der Vollsperrung der Ortsdurchfahrt zusammen. Zum Chaos sei es allerdings nicht gekommen.

„Es war schon bei etlichen Autofahrern eine Unsicherheit da“, so Rautenbach, der fast den ganzen Vormittag bei einer Baubesprechung vor Ort zubrachte mit den Beteiligten der Sanierungsmaßnahme. Zum Teil hätten die Verkehrsteilnehmer wohl „die Beschilderung falsch eingeschätzt“, zum Teil „die Vollsperrung wohl auch nicht ganz ernst genommen und es drauf ankommen lassen“. Einige Autofahrer hätten sich auch in der kleinen, innerörtlichen Umleitungstrecke für die Belieferung der Händler über die Ringstraße verfranst, seien vom Ring abgekommen und in der Sackgasse gelandet.

Erstmal einruckeln

Der Gemeindedirektor ist jedoch der Überzeugung, dass es sich um Startschwierigkeiten handelt: „Das ist immer so, die neue Situation muss sich erst mal einruckeln.“ Und er hat die Hoffnung, dass künftig „gar keiner mehr versucht, in die Hauptstraße einzufahren“, sondern ab dem Mattes-Kreisel über Liststraße und Allerkamp respektive Wiesenhofweg gefahren oder das Halteverbot in der Ringstraße missachtet wird: „Die Polizei wird sicherlich mal gucken.“ Rautenbach setzt aber auch auf die „äußerst weiträumige Umleitung“ außerorts, für deren „professionelle Planung die Gemeinde auch noch mal Geld in die Hand genommen“ habe. Gut funktioniert habe am Dienstag aber auch die eingerichtete Notzufahrt zur Gutsstraße – unter anderem um die Erreichbarkeit des Kindergartens St. Marien zu gewährleisten –, über die auch die Ringstraße erreichbar sei.

Von Jörg Rohlfs