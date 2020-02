Der Isenbütteler Jörg Trute bereitet die Weltspiele mit vor

Isenbüttel

Special Olympics Deutschland möchte mit den Weltspielen 2023 in Berlin unvergessliche Spiele für die Athleten mit Behinderung auf die Beine stellen – und dazu gehört gute Vorbereitung, in die wiederum der Isenbütteler Jörg Trute eingebunden ist. Der Athletensprecher Niedersachsen war dafür jetzt beim zweitägigen Athletenforum in Berlin dabei, an dessen Ende die feierliche Vertragsunterzeichnung zur Ausrichtung der Weltspiele im Schloss Bellevue von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und den Vertretern von Special Olympics stand.

Sammlung von Wünschen

Jörg Trute, der sowohl als Tennisspieler als auch als Skifahrer schon etliche Medaillen mit nach Isenbüttel gebracht hat, ist einer der insgesamt 60 Athletensprecherinnen und Athletensprecher gewesen, die in Berlin zusammen gesessen haben, um ihre Ideen und Wünsche für die Weltspiele 2023 zusammen zu tragen. „ Timothy Shriver, der Präsident von Special Olympics International, und Nyasha Derera, Internationaler Athletensprecher aus Zimbabwe, waren mit dabei“, berichtet Trutes Mutter Marion Trute.

Vorbereitung auf die Weltspiele: Beim Athletenforum in Berlin traf Jörg Trute (l.) auch Timothy Shriver, Präsident von Special Olympics International. Quelle: Marion Trute

Dabei ging es nicht zuletzt um den Plan, für das Host Town Programm in Deutschland 170 Städte und Orte zu finden, die eine Woche vor den Weltspielen jeweils ein Team aus einer der 170 teilnehmenden Nationen aufnehmen und den Sportlern deutsche Kultur und deutsche Besonderheiten vermitteln. Andere Aspekte waren Regelwerke in Leichter Sprache und barrierefreie Sportstätten.

Promis im Dialog-Forum

Am zweiten Tag in Berlin trafen sich die Athletensprecher in einem Dialog-Forum mit Vertretern aus Wirtschaft, Sport und Politik. „ Philipp Lahm war dabei, Bernd Busemann und Kerstin Tack“, zählt Marion Trute auf, Mutter von Jörg Trute und dessen Begleitperson in Berlin. Der frühere Fußballprofi Lahm ist mittlerweile Unternehmer und Fußballfunktionär, Bernd Busemann ist Niedersachsens Landtagspräsident und Kerstin Tack Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion für Arbeit und Soziales. „Mit denen haben die Athletensprecher ihre Ideen noch mal in verschiedenen Zusammensetzungen diskutiert“, so Marion Trute.

Bei der Vertragsunterzeichnung im Schloss Bellevue durfte sie dann nicht dabei sein, „da waren wirklich nur die Athletensprecher vertreten“. Das sei ein ganz spannender Moment gewesen, auch für ihren Sohn.

Von Christina Rudert