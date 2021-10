So verabschieden die Isenbütteler ihren Samtgemeindebürgermeister Hans Friedrich Metzlaff in den Ruhestand

Isenbüttel

Das war ein Marathon an Wertschätzung und Anerkennung für den Menschen und den Samtgemeindebürgermeister Hans Friedrich Metzlaff: Am Freitagabend verabschiedete er sich bei Tell Roth in großer Runde in den Ruhestand, sein Schlusswort begann er mit: „Jetzt muss ich erstmal wieder runter von dem Sockel, auf den ihr mich gehoben habt.“

57 Jahre hat Metzlaff im öffentlichen Dienst gearbeitet, 47 in der Samtgemeinde, davor beim Landkreis. Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter zitierte aus Metzlaffs Arbeitszeugnis von 1974. „Das Bewerbungsfoto haben wir leider nicht mehr gefunden.“ Isenbüttels Samtgemeindebürgermeister jedenfalls sei für den Landkreis bei kniffligen Themen immer der erste Ansprechpartner unter den Hauptverwaltungsbeamten gewesen. „Hatten wir ihn auf unserer Seite, war es mit den anderen einfacher.“ Volker Arms, scheidender Bürgermeister der Sassenburg und mit Metzlaff gemeinsam im Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund aktiv, bestätigte dessen moderierendes Talent.

Zur Galerie Ein prall gefülltes Programm voller Wertschätzung für die fachlichen Kompetenzen und die menschliche Art: Die Samtgemeinde Isenbüttel verabschiedete am Freitagabend ihren Bürgermeister Hans Friedrich Metzlaff in den Ruhestand.

Eine Kreditaufnahme, die der Samtgemeinde Einnahmen brachte

Ob es seine Verdienste um die familienfreundliche Samtgemeinde waren, die Ratsvorsitzender Rolf Schliephake erwähnte, oder seine Expertise als Kämmerer – sein Vorgänger Klaus Wegmeyer erinnerte an einen Kredit, der der Samtgemeinde sogar noch Einnahmen gebracht hatte –, die beruflichen Kompetenzen und Verdienste kamen in vielfältiger Weise zur Sprache.

Die Liebe des 72-Jährigen zu Zitaten und Bonmots wurde deutlich – Gemeindebrandmeister Björn Kölsch zitierte: „Eine gute Ansprache ist eine Rede, die das Thema erschöpft, aber nicht die Zuhörer.“ Und der Erste Samtgemeinderat Jürgen Wisch erinnerte an: „Ich bin hier nur der Samtgemeindebürgermeister – wie kann ich Ihnen helfen?“ Viel war davon die Rede, dass seine Tür immer und für alle offen stand und nicht nur sein fachlicher Rat häufig gefragt war.

Abschied per Videoclip: Viele schicken kurze Filme

Viele hatten Videoclips geschickt, kurze Filme, die Claudia Reckel und Tobias Schweckendieck als Organisatoren des Abends immer wieder einstreuten. Zum Programm trugen die Hof-Musikanten vom heilpädagogischen Bauernhof und die Vollbütteler Gruppe „Tanz mit – tanz anders“ bei, die Feuerwehrleute verabschiedeten sich, Birgit Hüser und Andrea Lustig von der Bücherei Isenbüttel mit einer Kurzlesung und Rolf Buhmann mit „Amazing Grace“ auf der Trompete.

Timo Frey, Bürgermeister der Partnergemeinde Bad Friedrichshall, lud Metzlaff zu einer Gastrolle im nächsten Rollschuh-Musical ein, die ehemalige Landrätin Marion Lau überreichte ein Glas von ihrem Mann geschleuderten Honig – und immer wieder stand die zupackende Art Metzlaffs im Mittelpunkt, bis hin dazu, dass er auf der Tankumsee-Kreuzung den Verkehr regelte, als im Corona-Sommer die Zufahrt gesperrt werden musste.

„Meinem Vater geht es immer vor allem um die Menschen“

„Sie als Samtgemeindebürgermeister an unserer Seite zu haben war das größte Glück für uns“, sagte Peter Kleinschmidt, Rektor der Grundschule Calberlah, stellvertretend für alle Schulleiter. Den interessierten und wertschätzenden Umgang mit anderen hob Pastor Dirk Schliephake hervor, Metzlaffs Sohn Henrik Metzlaff brachte es in seiner Videobotschaft auf den Punkt: „Meinem Vater geht es immer vor allem um die Menschen.“

Und während Jannis Gaus – der einen symbolischen Rathausschlüssel von Metzlaff bekam – am Montag seinen Dienst als Samtgemeindebürgermeister antritt, wird Metzlaff als Frühaufsteher und frisch ernannter Ehrensamtgemeindebürgermeister erstmal Brötchen holen und dann mit seiner Frau Kerstin in deren Heimatstadt Gardelegen fahren, um ihren Onkel zu besuchen.

Von Christina Rudert