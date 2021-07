Bildung - So läuft Berufsorientierung an der Realschule Calberlah in Corona-Zeiten

Floyd Frieske hat seine Schullaufbahn längst abgeschlossen, doch der 23-Jährige ist jedes Jahr zu Gast in seiner alten Realschule Calberlah. Warum der Rettungsdienstler dort für soziale Berufe wirbt.