Serie von Sachbeschädigungen in Vollbüttel

Vollbüttel

Zu einer kleinen Serie von Sachbeschädigungen ist es in der vergangenen Woche in Vollbüttel gekommen. In der Nacht von Mittwoch, 12. Mai, auf Donnerstag, 13. Mai, wurde zwischen 21 und 9 Uhr unter anderem ein Gartenzaun, ein Briefkasten und eine Türklingel beschädigt. Weitere Geschädigte, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Isenbüttel unter Tel. (0 53 74) 95 50 10 zu melden.

Von der AZ-Redaktion